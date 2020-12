Intel и AMD посрамлены. Обзор MacBook на чипе Apple M1

Источник материала: Onliner В ноябре Apple совершила революцию, в которую сначала мало кто поверил. Презентация новых MacBook на чипе M1 казалась рекламой или маркетинговым преувеличением. Потом появились первые заокеанские тесты, а теперь мы и сами провели несколько дней с ноутбуком на ARM-чипе от Apple. Готовы подтвердить: компания Тима Кука списала в утиль конкурентные ноутбуки топового сегмента на Windows.

Переход на ARM

Первые слухи о том, что Apple задумала грандиозный переворот, сравнимый с переходом от PowerPC на чипы Intel, появились еще пару лет назад. Летом 2020-го корпорация наконец анонсировала переход от архитектуры x86 на ARM-чипы собственной разработки. Тогда это казалось рискованным шагом, да и сама Apple в качестве преимуществ называла не столько рост производительности (это мы слышим при каждом анонсе любого процессора) и снижение энергопотребления (да-да, тоже слышим постоянно), сколько возможность нативной работы приложений для iOS и iPadOS на macOS.

А уже под конец ноября увидели свет первые устройства на чипе M1: MacBook Air и Pro, а также Mac mini. У нас на тестах оказалась младшая версия «прошки». Впрочем, отличий от наиболее доступного Air у нее не так уж много, разве что у Pro-версии чуть более производительная графическая подсистема и кулер, который позволяет процессору дольше работать на максимальных частотах.

Сравнивать MacBook Pro будем с его предшественником — прошлогодней «прошкой» на чипе Core i5-8257U. Сравним время автономной работы в разных сценариях, производительность процессора и встроенной графики, а также поделимся общими впечатлениями от работы с новинкой.



Темно-серый — прошлогодний MacBook Pro, серебристый — новый на М1

Визуальных отличий нового MacBook от прошлых моделей нет. Отдельная кнопка Esc уже появлялась на «прошках» этого модельного года. Клавише Fn пририсовали глобус и возможность переключать языковую раскладку по ней. В остальном — ноль отличий, вплоть до долей миллиметров в габаритах. Все потому, что главный герой на этот раз — чип М1.





М1 в теории

Иногда М1 называют процессором, но это не совсем правильно. По сути, М1 — это система на чипе. То есть здесь нет отдельных планок памяти, процессора, контроллеров ввода-вывода. В новинке все это интегрировано в одну систему в рамках единой платы.





Основное в этой системе — центральный процессор, созданный по 5-нанометровому техпроцессу. Во многом это близкий родственник A14, который устанавливается в iPhone и iPad , только еще более мощный. Процессор состоит из восьми ядер. Четыре из них — высокопроизводительные, причем каждое отвечает за максимально эффективное выполнение отдельного процесса. Еще четыре ядра — не такие производительные, но очень энергоэффективные. Они выполняют задачи попроще и потребляют мало энергии.

В чипсет встроена и оперативная память. Благодаря этому минимизирована задержка при обращении разных компонентов компьютера к ОЗУ. «Все компоненты системы на чипе могут получать доступ к одним и тем же данным, не копируя их в несколько пулов памяти. В итоге повышается общая производительность», — утверждают в Apple. Так как оперативка встроена в чип, расширить ее не получится, поэтому выбирать придется из 8 и 16 ГБ. Забегая вперед, отметим: 8 ГБ более чем достаточно.





Еще одна важнейшая часть М1 — встроенный графический чип. Здесь тоже восемь ядер (хотя в самой бюджетной версии Air — семь), которые способны одновременно обрабатывать до 25 тыс. потоков данных. В Apple подчеркивают, что речь идет о самой производительной интегрированной графике в компьютерных чипах.

Наконец, есть 16-ядерная система Neural Engine с машинным обучением. Задействуя ее ресурсы, отдельные приложения могут заметно ускорять выполнение рутинных, но обычно трудоемких затрат. Например, приложение Pixelmator Pro умеет мгновенно повышать детализацию и четкость снимков.

Особенности тестирования

Разумеется, переход с одной архитектуры на другую не мог быть абсолютно безболезненным. Понятно, что заточенные под x86 приложения не будут просто так работать на ARM-чипе. А таких абсолютное большинство. Из этой ситуации важно сделать три вывода.





Во-первых, некоторые производители софта уже сделали ARM-версии своих популярных программ для чипа М1. Само собой, это ПО от Apple. Также здесь представлены редакторы Affinity, браузер Chrome, продукты Microsoft, а скоро будет и Photoshop.

Во-вторых, неадаптированные приложения призвана перекомпилировать технология Rosetta 2. При попытке запустить программу для x86 система предлагает установить компилятор. Это примерно на четверть снижает производительность М1, но мощности чипа все равно столько, что даже через Rosetta 2 неоптимизированные приложения работают не хуже, а то и быстрее, чем на процессорах Intel.

В-третьих, на новых ноутбуках (и Mac mini) можно запускать приложения для iOS. Все просто, ведь и там, и там используются максимально похожие чипы одной архитектуры. Пока, правда, особого толку в этом нет. Многие производители пока стесняются открывать доступ к своим iOS-приложениям обладателям компьютеров. Другие не стесняются, но, честно говоря, зачем, если все они заточены под сенсорное управление?





Во время тестирования мы использовали разные программы — и адаптированные, и «переведенные» Rosetta 2 на понятный для М1 язык. Всего запустили не менее 20 приложений и игр — проблемы возникли только с двумя. Так, наотрез отказалась запускаться старая и, вероятно, не совсем официальная версия Photoshop. Кроме того, нехорошо себя чувствует клиент Steam: запускается через раз, работает медленно.

Больше ни с какими программами проблем не было. Но стоит учитывать, что с каким-то особым специализированным софтом неприятные моменты возникнуть могут.

Еще одно уточнение. Rosetta 2 всегда ведет себя незаметно, вы даже не узнаете, что она перекомпилирует какую-то программу. Технология все делает сама, на лету и без лишнего напоминания о себе. Все для того, чтобы пользовательский опыт никак не зависел от того, запускаете вы нативное приложение или неадаптированное.

M1 на практике. Бенчмарки

Здесь и далее основным конкурентом в сравнения для новой «прошки» был MacBook Pro 2019 года с процессором Core i5-8257U и 8 ГБ оперативной памяти. Иногда к сравнительным тестам присоединялся MacBook Pro с чипом Core i9-9880H, видеокартой Radeon Pro 560X, 16 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ видеопамяти. Также ради интереса я добавил свой домашний настольный компьютер с 6-ядерным процессором Core i5-8400 , видеокартой GeForce 1070 Ti и 16 ГБ оперативной памяти.

В Geekbench чип М1 опережает всех. В одноядерном тесте он в полтора-два раза быстрее, в многоядерном — вдвое быстрее ноутбучного Core i5, в полтора раза быстрее настольного Core i5 и даже опережает монстра в лице 8-ядерного Core i9!





В тесте графической подсистемы я отметил два удивительных момента. Первый: производительность графики М1 сравнима с дискретной видеокартой Radeon Pro 560X! Да, это не новый чип, но его до сих пор можно встретить в ноутбуках, которые принято называть геймерскими. Второй: М1 в два с половиной раза медленнее, чем GeForce 1070 Ti. Но речь идет об огромной, пожирающей электроэнергию со скоростью света компьютерной видеокарте, которая до сих пор на тянет большинство современных игр на «максималках»!





В Cinebench ситуация практически та же. М1 уверенно обходит всех в одноядерном тесте, демонстрируя примерно 50-процентное преимущество. В многоядерном тесте он еще больше опережает конкурентов в лице Core i5 как мобильного, так и настольного вида. Лишь монстр i9 сумел незначительно обогнать новинку.





Ради интереса мы взяли файл объемом 32 ГБ. Сначала сжали его до 16 ГБ, а потом распаковали эти же 16 ГБ обратно. Здесь получилось потестировать только две модели.





Пояснений не требуется: потрясающее очевидное преимущество ARM-чипа от Apple над Intel.

Наконец, еще посмотрели на скорость записи и чтения на SSD. И даже здесь зафиксировано полное преимущество нового MacBook:





M1 на практике. Повседневный сценарий

Бенчмарки бенчмарками, но куда интереснее, как устройство ведет себя в повседневной жизни. Все-таки мы обычно не Geekbench на ноутбуках запускаем, да и файлы по 30—40 ГБ разархивируем редко. Я решил посмотреть, как новый MacBook поведет себя при моей ежедневной работе. Выглядит это примерно так: 30—40 вкладок в браузере, около часа конференции в Zoom, еще полчаса-час просмотра YouTube, несложное редактирование фото и работа с текстом.

Оказалось, что все и правда познается в сравнении. До этого момента я был уверен, что мой прошлогодний MacBook Pro быстрый и шустрый, без намека на тормоза. Новый MacBook на М1 показал, что это не так. Удивительная плавность даже при переключении между десятком запущенных приложений. Все они открываются мгновенно, также молниеносно запускаются новые тяжелые программы. Изумительный опыт по ощущениям!

Мы с фотографом решили сравнить время обработки пачки фотографий в Lightroom:





А вот рендеринг в Blender показал не слишком отличающиеся результаты:





MacBook — это не для игр. В первую очередь из-за того, что для ОС от Apple все еще неохотно выпускают игры. Да и без дискретной видеокарты из того, что все-таки доступно на macOS, играть было нереально: встроенной графики Iris Plus Graphics 645 хватает разве что для не слишком требовательных проектов из Apple Arcade.

Что ж, похоже, «яблочная» компания готова изменить ситуацию. Все идет к тому, что «маки» будут вполне подходящими решениями и для геймеров. Apple лишь осталось привлечь к своей платформе внимание разработчиков.

В моей библиотеке Steam нашлось несколько игр, адаптированных для macOS. Из них я выбрал три: Rise of the Tomb Rider, Total War: Shogun 2 и Deus Ex: Mankind Divided. Для трех компьютеров выставил одинаковые параметры: разрешение 2K и средние настройки графики.





На прошлогоднем «маке» играть можно было лишь в Total War: Shogun 2. Конечно, М1 слабее GeForce 1070 Ti. Но опять же мы сравниваем совершенно разные продукты, несоизмеримых габаритов, с отличающимся в десяток раз энергопотреблением и разными системами охлаждения. Уступить в такой схватке монстру из настольного компьютера не зазорно. При этом М1 позволяет довольно комфортно играть даже в требовательную Deus Ex: Mankind Divided, особенно если немного снизить разрешение. Удивительные результаты для встроенного видео.

Охлаждение и автономность

Производительность у М1 отличная, а автономность — фантастическая. Честно говоря, в показатели из презентации не верилось. Оказалось, все правда.

Когда утром я начал работать за новым MacBook, первые два часа не мог поверить своим глазам: уровень заряда сохранялся на 100%. Потом заряд начал таять, но так неторопливо и нехотя, что в голову постоянно закрадывалась мысль: глючит индикатор зарядки, вот-вот все отрубится.

В режиме рабочего ноутбука MacBook Pro на М1 продержался с 08:30 до 18:15, при этом у него осталось 53% заряда. За час офисной работы уходит всего 5—6%. То есть одной зарядки лэптопу реально хватает на 18 часов, или два дня полноценной работы! Невиданный и, как еще недавно казалось, невероятный результат для ноутбука весом меньше полутора кило! Для сравнения: MacBook Pro на Intel в аналогичном режиме разряжается за 6,5—7 часов.





Еще наблюдения по поводу автономности. Если играть в Rise of the Tomb Rider, ноутбук выдерживает почти два с половиной часа работы. Предшественник садится за час двадцать.

Показательна производительность в обработке фотографий через Lightroom, о которой мы писали выше. На выполнение одного и того же объема работы новый «мак» израсходовал 6% заряда, прошлогодний — 18%, а топовая «прошка» на Core i9 — 15%. Напомним, девайс на М1 еще и справился с задачей быстрее.

Бо́льшую часть времени кулер новинки молчит. На полную он начинает вращаться и громко шуметь в тяжелых играх минут через десять после запуска. Практически все бенчмарки проходились в тишине и холоде, пока рядом стоящая «прошка» 2019 года надрывалась в попытке охладиться.

Итоги

Чип Apple кажется приветом из будущего. Это абсолютный триумф новых технологий над старыми. Проведя несколько дней за MacBook на этой платформе, удивляешься, как можно было так сильно выстрелить, по сути, новичку в компьютерных процессорах. Одним махом Apple обставила и Intel, и AMD. Нет сомнений, что в следующем году чипы «яблочной» компании поселятся в ее настольных решениях. А там, глядишь, через несколько лет и для домашних компов на Windows мы будем выбирать ARM-чипы от Qualcomm или даже MediaTek.

М1 — революция, которая сожгла напалмом топовые ноутбуки на Windows. Это будущее, доступное в настоящем. Жалко производителей, дорогущие лэптопы которых вмиг превратились в вымерших динозавров. Что им теперь делать с внезапно устаревшими мобильными процессорами от Intel и AMD? Похоже, только сильно снижать цены, так как это единственный выход остаться на плаву. Apple же совершила космический рывок вперед, оставив в недоумении конкурентов и задав тренды на ближайшие как минимум десять лет. Нравится Автономность Производительность CPU Производительность графики Адекватная цена Классический MacBook Не нравится Не исключены баги софта

