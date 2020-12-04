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Mini готовит электрическую версию «горячего» хэтчбека John Cooper Works

04.12.2020 08:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская Mini ведет работу над электрическим вариантом модели John Cooper Works — об этом гласит опубликованное накануне официальное заявление компании. Попутно Mini обнародовала снимки будущего хэтчбека, проходящего ездовые испытания, и поэтому все еще обклеенного камуфляжной пленкой.



Впрочем, уже по ним видно, что электрическому John Cooper Works достанется развитый аэродинамический обвес от John Cooper Works GP, представленного год назад. Из его особенностей — передний сплиттер, массивные накладки на боковинах и «двухэтажное» антикрыло на корме и диффузор в заднем бампере. А на то, что в движение машину приводит не привычная турбо-«четверка», а электродвигатель, намекает заглушка вместо решетки радиатора и отсутствие выхлопных патрубков.


Ожидается, что электрическая модификация John Cooper Works GP получит установку, которая по мощности будет сопоставима с бензиновыми аналогом — то есть с отдачей около 300 л.с. Дата премьеры шустрой «электрички» Mini пока остается загадкой, но, если верить британским профильным изданиям, дебют ожидается ближе к конце следующего года.


У Mini уже есть опыт создания электрифицированных моделей. В гамме бренда есть гибридный Cooper SE Countryman All4 и дебютировавший в прошлом году полностью электрический Cooper SE. Доля электрифицированных автомобилей в структуре продаж марки достигает 10%.

 
 
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Британская Mini ведет работу над электрическим вариантом модели John Cooper Works - об этом гласит опубликованное накануне официальное заявление компании.
 
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