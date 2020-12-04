|
Mini готовит электрическую версию «горячего» хэтчбека John Cooper Works
Источник материала: Tut.by
Британская Mini ведет работу над электрическим вариантом модели John Cooper Works — об этом гласит опубликованное накануне официальное заявление компании. Попутно Mini обнародовала снимки будущего хэтчбека, проходящего ездовые испытания, и поэтому все еще обклеенного камуфляжной пленкой.
Впрочем, уже по ним видно, что электрическому John Cooper Works достанется развитый аэродинамический обвес от
Ожидается, что электрическая модификация John Cooper Works GP получит установку, которая по мощности будет сопоставима с бензиновыми аналогом — то есть с отдачей около 300 л.с. Дата премьеры шустрой «электрички» Mini пока остается загадкой, но, если верить британским профильным изданиям, дебют ожидается ближе к конце следующего года.
У Mini уже есть опыт создания электрифицированных моделей. В гамме бренда есть гибридный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская Mini ведет работу над электрическим вариантом модели John Cooper Works - об этом гласит опубликованное накануне официальное заявление компании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)