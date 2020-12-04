Mini готовит электрическую версию «горячего» хэтчбека John Cooper Works

Источник материала: Tut.by

Британская Mini ведет работу над электрическим вариантом модели John Cooper Works — об этом гласит опубликованное накануне официальное заявление компании. Попутно Mini обнародовала снимки будущего хэтчбека, проходящего ездовые испытания, и поэтому все еще обклеенного камуфляжной пленкой.









Впрочем, уже по ним видно, что электрическому John Cooper Works достанется развитый аэродинамический обвес от John Cooper Works GP , представленного год назад. Из его особенностей — передний сплиттер, массивные накладки на боковинах и «двухэтажное» антикрыло на корме и диффузор в заднем бампере. А на то, что в движение машину приводит не привычная турбо-«четверка», а электродвигатель, намекает заглушка вместо решетки радиатора и отсутствие выхлопных патрубков.





Ожидается, что электрическая модификация John Cooper Works GP получит установку, которая по мощности будет сопоставима с бензиновыми аналогом — то есть с отдачей около 300 л.с. Дата премьеры шустрой «электрички» Mini пока остается загадкой, но, если верить британским профильным изданиям, дебют ожидается ближе к конце следующего года.





У Mini уже есть опыт создания электрифицированных моделей. В гамме бренда есть гибридный Cooper SE Countryman All4 и дебютировавший в прошлом году полностью электрический Cooper SE. Доля электрифицированных автомобилей в структуре продаж марки достигает 10%.