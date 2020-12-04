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США включили в черный список производителя микрочипов SMIC

04.12.2020 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство обороны США внесло в черный список четыре китайские компании, говорится на сайте ведомства. Вашингтон считает, что компании связаны с военными Китая.

Под ограничения попали третья по величине нефтегазовая корпорация Китая China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), производитель микрочипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), а также инжиниринговая компания China Construction Technology Co. (CCTC) и консалтинговая компания China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), передает РБК.

«Пентагон готов решительно противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского синтеза, целью которого выступает модернизация Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям», — говорится в сообщении Пентагона.

Внесение компании в черный список позволяет американскому президенту США вводить санкции на ее любую коммерческую деятельность.

 
 
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Министерство обороны США внесло в черный список четыре китайские компании, говорится на сайте ведомства. Вашингтон считает, что компании связаны с военными Китая.
 
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