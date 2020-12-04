Правительство Франции отвергло призыв парламента признать Нагорный Карабах

Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отверг призыв Национального собрания признать независимость Нагорного Карабаха.

Депутаты нижней палаты французского парламента в четверг, 3 декабря, подавляющим большинством голосов одобрили проект соответствующей резолюции, внесенный фракцией правой партии "Республиканцы".

В документе, не являющимся обязательным к исполнению, содержится призыв к правительству Франции "запустить процесс мирного урегулирования и признания Нагорного Карабаха". В поддержку этой резолюции проголосовали 188 депутатов Национального собрания, трое были против и еще 16 воздержались.

Ле Дриан, присутствовавший на заседании парламента, заявил, что он не поддерживает требования о признании Нагорного Карабаха, отметив, что "этого не требуют даже наши армянские друзья". Он также указал, что такое решение было бы "равносильно нашему самоисключению из сопредседательства Минской группы", в рамках которой Париж, Москва и Вашингтон участвуют в поисках решения карабахской проблемы. "Это означало бы отказаться от нашей роли посредника", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан, передает DW.

25 ноября аналогичную резолюцию с требованием о признании Нагорного Карабаха принял французский Сенат. Это вызвало протесты со стороны Азербайджана и союзной ему Турции. "Мы не верим в прочное урегулирование после соглашения о прекращении огня, заключенного под эгидой России. Ситуация, к сожалению, обречена лишь на постоянное ухудшение", - заявил тогда социалист Оливье Фор, который намерен посетить Нагорный Карабах 6 - 9 декабря.

Конфликт между Азербайджаном с одной стороны и Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - с другой обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.