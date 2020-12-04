Правозащитные организации Беларуси признали политзаключенными еще 15 человек

Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации 3 декабря признали политическими заключенными еще 15 человек, против которых возбуждены уголовные дела за массовые беспорядки либо групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», политзаключенными признаны Александр Терешко, Ирина Счастная, Руслан Парфенов, Денис Жук, Сергей Ярошевич, Олег Корбан, Дмитрий Коробейник, Григорий Солодовников, Артем Винокуров, Алексей Санчук, Игорь Поваров, Евгений Юшкевич, Татьяна Якельчик, Владислав Мартинович, а также Иван Андрушойть.

Правозащитники потребовали от властей немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования названных граждан, а также освобождения всех политических заключенных.

В Беларуси правозащитники объявили политзаключенными уже 160 человек.