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Трудовой стаж в Беларуси снизится с 1 января 2021 года: кого коснется изменение
Источник материала: Партизан
С 1 января следующего года в Беларуси будет сокращен страховой стаж. Изменение касается людей с ограниченными возможностями.
Об этом во время посещения протезно-ортопедического центра в Минске проинформировала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Далее рассказываем более подробно о нововведении,
Трудовой стаж в Беларуси снизится с 1 января 2021 года: кого коснется изменение
В частности, на пять лет снижаются требования к общему стажу для инвалидов первой и второй групп: для мужчин с 25 до 20 лет, а для женщин – с 20 до 15 лет, – сообщили в сюжете телеканала СТВ.
С 1 января 2021 года увеличатся размеры социальных пенсий для родителей, которые свыше 20 лет ухаживают за тяжело больными детьми.
К слову, за последние пять лет на поддержку людей с ограниченными возможностями государство выделило более 13 млрд рублей в виде выплат, социального обслуживания, оздоровления, формирования безбарьерной среды.
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С 1 января следующего года в Беларуси будет сокращен страховой стаж. Изменение касается людей с ограниченными возможностями.
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