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Трудовой стаж в Беларуси снизится с 1 января 2021 года: кого коснется изменение

04.12.2020 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 января следующего года в Беларуси будет сокращен страховой стаж. Изменение касается людей с ограниченными возможностями.

Об этом во время посещения протезно-ортопедического центра в Минске проинформировала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Далее рассказываем более подробно о нововведении, пишет belnovosti.by

Трудовой стаж в Беларуси снизится с 1 января 2021 года: кого коснется изменение
В частности, на пять лет снижаются требования к общему стажу для инвалидов первой и второй групп: для мужчин с 25 до 20 лет, а для женщин – с 20 до 15 лет, – сообщили в сюжете телеканала СТВ.

С 1 января 2021 года увеличатся размеры социальных пенсий для родителей, которые свыше 20 лет ухаживают за тяжело больными детьми.  

К слову, за последние пять лет на поддержку людей с ограниченными возможностями государство выделило более 13 млрд рублей в виде выплат, социального обслуживания, оздоровления, формирования безбарьерной среды.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января следующего года в Беларуси будет сокращен страховой стаж. Изменение касается людей с ограниченными возможностями.
 
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