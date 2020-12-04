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Определились полуфинальные пары Лиги наций УЕФА

04.12.2020 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финальная стадия второго розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет в октябре 2021 года в Италии.



Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА), четыре победителя групп Лиги А Бельгия, Испания, Италия и Франция разыграют трофей на двух итальянских аренах - "Джузеппе Меацца" в Милане и "Ювентус Стэдиум" в Турине, передает Укринформ.

Полуфинальные пары определила 3 декабря слепая жеребьевка:

6 октября: Италия - Испания ("Джузеппе Меацца")

7 октября: Бельгия - Франция ("Ювентус Стэдиум").

10 октября: матч за трете место ("Ювентус Стэдиум")

10 октября: финал ("Джузеппе Меацца").

Напомним, победителем первого розыгрыша Лиги наций УЕФА является сборная Португалии.
 
 
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Финальная стадия второго розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет в октябре 2021 года в Италии.
 
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