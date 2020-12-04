"Восток" вопиет о помощи - а обращаться больше не к кому. Кремль ждет дивиденды из белорусской ситуации

В НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель, заявил Лукашенко 2 декабря на сессии Совета ОДКБ.





Страшилки звучат уже не в первый раз, а потому утратили свою новизну:





“Дело, цитирую, “в исторической принадлежности белорусских земель Польше”. Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как Президент и беларусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют”.





“Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси, – заявил Александр Лукашенко. – Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран”.





Лукашенко явно чего-то ждет от ОДКБ. Чего конкретно?





адресовала этот вопрос военному аналитику Леониду Спаткаю. Беларуская праўдаэтот вопрос военному аналитику





-Лукашенко нагнетает психоз. Это не первое его подобное заявление про НАТО, которое «бряцает гусеницами на границах Беларуси». Во-вторых, это своеобразный зов о помощи, обращенный к России. Не знаю, какой разговор состоялся у Лукашенко с Лавровым, но, похоже, российский министр наверняка привез “черную метку” от Путина. Но тут очень вовремя подвернулся повод – сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, чтобы возопить о помощи: НАТО обложило Беларусь со всех сторон, едва уже не оккупируют.





Но реакция Путина показательна: спокоен, как удав, в его поведение читается однозначный ответ – обращайтесь к опыту Армении. Несмотря на то, что Армения – член ОДКБ, что у Армении с Россией, как и у Беларуси, есть договор о совместной военной группировке, о совместном командовании, Россия даже пальцем не пошевелила, чтобы оказать помощь Армении в нагорно-карабахском конфликте. Она четко показала: это внутреннее дело Азербайджана, и как Пашинян ни взывал к ОДКБ, Организация даже не шевельнулась.





Вывод: ни к чему зовы о помощи не приведут, потому что никакой реальной угрозы со стороны стран-членов НАТО (Литвы, Латвии, Польши) в отношении Беларуси нет, все это отслеживается системами разведки России. Лукашенко взывает о помощи, это эмоциональный всплеск: больше обращаться не к кому.





Но ответ однозначный и известный.





Россия, как и в нагорно-карабахском конфликте, ищет собственную выгоду. И в отношениях с Беларусью Кремль занял выжидательную позицию, чтобы получить козыри для торга с Западом. Никакие российские танки к нам не придут, у России есть много других возможностей и рычагов, чтобы укрепить свое влияние в Беларуси. Кремль не хочет стать защитником Лукашенко, чтобы не отвернуть беларуский народ: пока еще значительная часть беларусов выступает за братские отношения с российским народом, именно между народами, а не государствами. Путин прекрасно это понимает, поэтому никакой реальной помощи союзнику не будет, в том числе и военной; скорее, крик о помощи – это своеобразный ответ на «привет от Владимира Владимировича», который привез Лавров.





Кремль выжидает, чтобы извлечь из беларуской ситуации дивиденды. Какие именно дивиденды? Возможно, в Кремле надеются на создание пророссийских партий, которые получат большинство в новом беларуском парламенте, или на появление нового беларуского президента в лице Бабарико – вменяемого и договороспособного.







