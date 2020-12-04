|
Представитель ByPol: «В ОМОНе идут брожения»
04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Представитель организованной белорусскими силовиками инициативы ByPol Игорь Лобан рассказал, сколько людей уволились из ОМОНа.
— Я заброшу вам один инсайд о количестве уволенных из ОМОНа Мингорисполкома, —
Можно говорить, что в ОМОНе идут брожения. Люди увольняются, на их место принимают новых, то есть состав обновляется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инсайд о количестве уволенных силовиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)