Представитель ByPol: «В ОМОНе идут брожения»

Источник материала: Салiдарнасць

Представитель организованной белорусскими силовиками инициативы ByPol Игорь Лобан рассказал, сколько людей уволились из ОМОНа.

— Я заброшу вам один инсайд о количестве уволенных из ОМОНа Мингорисполкома, — сказал Лобан в эфире «Вот Так TV». — Если в августе это было 16 человек, то в сентябре — более 25, в октябре — более 30, в ноябре — более 30.

Можно говорить, что в ОМОНе идут брожения. Люди увольняются, на их место принимают новых, то есть состав обновляется.