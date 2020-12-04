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Представитель ByPol: «В ОМОНе идут брожения»

04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Представитель организованной белорусскими силовиками инициативы ByPol Игорь Лобан рассказал, сколько людей уволились из ОМОНа.

— Я заброшу вам один инсайд о количестве уволенных из ОМОНа Мингорисполкома, — сказал Лобан в эфире «Вот Так TV». — Если в августе это было 16 человек, то в сентябре — более 25, в октябре — более 30, в ноябре — более 30.

Можно говорить, что в ОМОНе идут брожения. Люди увольняются, на их место принимают новых, то есть состав обновляется.

 
 
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Инсайд о количестве уволенных силовиков.
 
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