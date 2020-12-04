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Очереди на границе уменьшаются: въезда в ЕС ожидают менее тысячи фур
04.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. На границе с белорусской территории в направлении Европейского Союза ожидают выезда 980 машин, об этом сообщили в ГПК Беларуси.
Самые большие очереди на границе с Литвой – 790 авто. В пункте пропуска "Каменный Лог" ожидают более 200 фур. Столько же в "Беняконях" и "Привалке". Въехать в ЕС со стороны "Котловки" собираются 190 машин.
На польском направлении своей очереди ждут в "Брузгах" 100 большегрузов. В "Григоровщине" и "Урбанах" на белорусско-латвийской границе собралось 10 и 80 авто.
На прошлой неделе в пятницу в очередях стояло более полутора тысяч фур.
Ранее сообщалось о
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.
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Самые большие очереди сложились на литовском направлении, всего там "зависло" более 790 большегрузов.
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