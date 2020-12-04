Очереди на границе уменьшаются: въезда в ЕС ожидают менее тысячи фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. На границе с белорусской территории в направлении Европейского Союза ожидают выезда 980 машин, об этом сообщили в ГПК Беларуси.

Самые большие очереди на границе с Литвой – 790 авто. В пункте пропуска "Каменный Лог" ожидают более 200 фур. Столько же в "Беняконях" и "Привалке". Въехать в ЕС со стороны "Котловки" собираются 190 машин.

На польском направлении своей очереди ждут в "Брузгах" 100 большегрузов. В "Григоровщине" и "Урбанах" на белорусско-латвийской границе собралось 10 и 80 авто.

На прошлой неделе в пятницу в очередях стояло более полутора тысяч фур.

Ранее сообщалось о возможных проблемах на контрольно-пропускном пункте "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони"). Ремонтные работы на электрических сетях будут вестись 4, 7 и 21 декабря с 9:30 до 15:00.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.

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