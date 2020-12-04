ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очереди на границе уменьшаются: въезда в ЕС ожидают менее тысячи фур

04.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. На границе с белорусской территории в направлении Европейского Союза ожидают выезда 980 машин, об этом сообщили в ГПК Беларуси.

© Sputnik
"Как собаке надо стоять на дороге": что происходит на границе с Литвой

Самые большие очереди на границе с Литвой – 790 авто. В пункте пропуска "Каменный Лог" ожидают более 200 фур. Столько же в "Беняконях" и "Привалке". Въехать в ЕС со стороны "Котловки" собираются 190 машин.

На польском направлении своей очереди ждут в "Брузгах" 100 большегрузов. В "Григоровщине" и "Урбанах" на  белорусско-латвийской границе собралось 10 и 80 авто.         

На прошлой неделе в пятницу в очередях стояло более полутора тысяч фур.

Ранее сообщалось о возможных проблемах на контрольно-пропускном пункте "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони"). Ремонтные работы на электрических сетях будут вестись 4, 7 и 21 декабря с 9:30 до 15:00.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые большие очереди сложились на литовском направлении, всего там "зависло" более 790 большегрузов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Представитель ByPol: «В ОМОНе идут брожения»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика