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Меган Маркл и принц Гарри выбрали елку и умилили поклонников
04.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и его жена Меган Маркл умилили поклонников: пара отправилась на рождественский шоппинг и выбрала свою первую калифорнийскую елку.
Напомним, что недавно Маркл написала откровенное эссе и призналась в том, что
Принца Гарри и Меган Маркл впервые появились вместе после своей трагедии: мятежники устроили шоппинг и выбрали настоящую праздничную елку к Рождеству.
По словам очевидцев, пара приехала в самый удачный момент - когда посетителей было мало и никто не мешал им выбирать ель.
"Сегодня меня почтили визитом Мег и Гарри - мы продали им рождественскую елку! Когда они вошли, у нас было пусто. Их агент позаботился о том, чтобы выбрать хорошее время и нам не пришлось закрывать магазин", - написал хозяин лавки в Twitter.
Также мужчина рассказал о смешном моменте, произошедшем в магазине. В лавку пришла семья с маленьким малышом, который от скуки начал бегать среди товаров. Игра закончилась, когда ребенок налетел на принца Гарри и принял его за продавца.
Трогательный поход за елкой в непростое время умилил поклонников: британцы порадовались, что герцоги не потеряли вкус к жизни и пожелали им счастливого Рождества.
К Рождеству подготовилась и Елизавета II: королевские дизайнеры
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