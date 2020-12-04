Меган Маркл и принц Гарри выбрали елку и умилили поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл умилили поклонников: пара отправилась на рождественский шоппинг и выбрала свою первую калифорнийскую елку.

Напомним, что недавно Маркл написала откровенное эссе и призналась в том, что потеряла второго ребенка в июле 2020 года. Все это повлияло на отношения в королевской семье: королева и принц Чарльз поддержали принца Гарри, а Маркл смогла найти утешение в объятиях матери.

Принца Гарри и Меган Маркл впервые появились вместе после своей трагедии: мятежники устроили шоппинг и выбрали настоящую праздничную елку к Рождеству.

По словам очевидцев, пара приехала в самый удачный момент - когда посетителей было мало и никто не мешал им выбирать ель.

"Сегодня меня почтили визитом Мег и Гарри - мы продали им рождественскую елку! Когда они вошли, у нас было пусто. Их агент позаботился о том, чтобы выбрать хорошее время и нам не пришлось закрывать магазин", - написал хозяин лавки в Twitter.

Также мужчина рассказал о смешном моменте, произошедшем в магазине. В лавку пришла семья с маленьким малышом, который от скуки начал бегать среди товаров. Игра закончилась, когда ребенок налетел на принца Гарри и принял его за продавца.

Трогательный поход за елкой в непростое время умилил поклонников: британцы порадовались, что герцоги не потеряли вкус к жизни и пожелали им счастливого Рождества.

К Рождеству подготовилась и Елизавета II: королевские дизайнеры украсили Виндзорский замок .

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