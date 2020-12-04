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Фабрика елочных игрушек выпустила коллекцию шаров "в масках" – видео
04.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Красноярская фабрика елочных игрушек "Бирюсинка" выпустила к Новому году коллекцию шаров в медицинских масках "Будьте здоровы". Сотрудники фабрики вручную изготавливают и расписывают шары из новой коллекции, выпущенной специально, чтобы выразить поддержку покупателям, которым приходится носить защитные маски.
© Sputnik
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Медицинская маска стала своеобразным символом 2020 года, что, по словам художницы фабрики Татьяны Пришедько, и натолкнуло мастеров на идею коллекции для ежегодного обновления ассортимента. "Сам год подсказал идею создания елочного шарика, который тоже соблюдает масочный режим", – сказала она.
По словам руководства фабрики, спрос на шары в масках резко возрос уже спустя неделю после презентации коллекции. Заказы на них поступают со всей России. Производство работает в усиленном режиме, выпуская около 100 игрушек в день.
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Новая коллекция выпущена специально, чтобы поддержать покупателей, которые соблюдают масочный режим, и шары уже пользуются большим спросом. Смотрите на видео, как...
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