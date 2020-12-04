Введение во храм Пресвятой Богородицы празднуют православные верующие

Источник материала: ОНТ

Православные верующие отмечают 4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это великий двунадесятый непереходящий праздник – его дата не изменяется.

По церковному преданию, родители Богоматери Иоаким и Анна из Назарета молились Господу, чтобы он послал им ребенка и дали обет посвятить его служению Богу. У них появилась дочь Мария. Когда ей исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм. Пресвятая Дева самостоятельно поднялась ко входу по высокой лестнице из 15 ступеней. После этого первосвященник ввел Марию в самое святое место в церкви, куда прихожанам входить нельзя и которое лишь раз в год открыто для самого первосвященника. Божья Матерь жила в храме до совершеннолетия, почти все свое время проводя в молитве.

ФОТО: palomnik.by

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