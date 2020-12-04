|
4 декабря пройдёт заседание Евразийского межправительственного Совета
Источник материала: ОНТ
Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года рассмотрят сегодня на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Из-за пандемии встреча пройдет в онлайн-формате.
В повестке девять вопросов. Наиболее важные касаются снятия ограничений на внутреннем рынке Евразийского союза. Их предстоит устранить в ближайшие два года. Также главы правительств ЕАЭС обсудят функционирование единого рынка услуг в сфере строительства и другие вопросы, напрямую связанные с развитием евразийской интеграции.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года рассмотрят сегодня на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Из-за пандемии встреча...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)