4 декабря пройдёт заседание Евразийского межправительственного Совета

Источник материала: ОНТ

Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года рассмотрят сегодня на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Из-за пандемии встреча пройдет в онлайн-формате.

В повестке девять вопросов. Наиболее важные касаются снятия ограничений на внутреннем рынке Евразийского союза. Их предстоит устранить в ближайшие два года. Также главы правительств ЕАЭС обсудят функционирование единого рынка услуг в сфере строительства и другие вопросы, напрямую связанные с развитием евразийской интеграции.

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