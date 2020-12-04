Источник материала: Хартия'97

Диктатор в мышеловке 1 4.12.2020, 8:48

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Его дни сочтены.

После выборов в августе люди в Беларуси вышли на улицы, рабочие государственных предприятий объявили забастовку, а полиция и военные начали жестоко подавлять протесты. Стреляли и резиновыми пулями, и боевыми. Людей избивали перед телекамерами, тюрьмы переполнились, многие бежали в соседние страны, прежде всего в Литву, пишет в статье для издания Berlingske Уффе Эллеман-Йенсен, бывший министр иностранных дел Дании (перевод — inosmi.ru ).

И ЕС, и США ввели санкции, но поостереглись усугублять конфликт, чтобы он не привел к прямой конфронтации с Россией.

Пока что Путин поддерживает Лукашенко, хотя в Москве его и считают фигурой нелепой. Вплоть до выборов 9 августа он даже обвинял Россию во вмешательстве в предвыборную гонку. Он сообщил, что российские «кукловоды» поддерживают оппозицию и что в Беларуси арестованы 33 члена неофициального российского вооруженного формирования.

Но после голосования атмосфера накалилась, и Лукашенко заговорил по-другому. Арестованных россиян отпустили домой, а белорусский диктатор стал жаловаться, что войска НАТО подошли к самым границам страны. Это была полная чушь, но ясно, кому эти слова предназначались: теперь Путин должен был ему помочь.

Лукашенко пригласили в дворец Путина на побережье Черного моря в Сочи. Российский президент пообещал ему экономическую помощь, но при этом заявил, что белорусам следует самим решать свои внутренние проблемы путем «мирного диалога».

После этой встречи многие подробно анализировали язык тела Путина: его презрение к Лукашенко бросалось в глаза. И он походил на кота, который загнал мышь в угол.

На прошлой неделе в Минск ездил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал: «Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи».

Нам остается лишь ждать. «О чем конкретно они договорились с Путиным? Нам остается лишь ждать», — пишет Уффе Эллеман-Йенсен. Но при этом добавляет, что в любом случае «дни Лукашенко сочтены».

О том, что он больше не будет противиться идее общей для России и Белоруссии конституции? В таком случае дни Лукашенко сочтены.

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