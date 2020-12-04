|
«Держаться вместе до победы!»: минская Грушевка вышла на акцию
Источник материала: Хартия'97
«Держаться вместе до победы!»: минская Грушевка вышла на акцию
Белорусов не сломить.
Жители столичного микрорайона Грушевка вышли на акцию протеста, сообщает телеграм-канал
«Нас не сломить, - передают жители Грушевки. - Всей страной мы боремся уже 117 день. Держаться вместе до победы!
Передаем привет Малиновке, а также нашим спортсменам Свободного Объединения SOS by.
Мы все имеем право жить в свободной Беларуси! Наша возьме!».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусов не сломить.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)