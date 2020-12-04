Источник материала: Хартия'97

«Держаться вместе до победы!»: минская Грушевка вышла на акцию 4.12.2020, 8:10

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Белорусов не сломить.

Жители столичного микрорайона Грушевка вышли на акцию протеста, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Нас не сломить, - передают жители Грушевки. - Всей страной мы боремся уже 117 день. Держаться вместе до победы!

Передаем привет Малиновке, а также нашим спортсменам Свободного Объединения SOS by.

Мы все имеем право жить в свободной Беларуси! Наша возьме!».





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