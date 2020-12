Хотим быть как Spotify, только в fashion ― основатель модного стартапа об игре в сквош и росте выручки

Источник материала: ProBusiness



Ким Санжиев. Фото: Дарья Гращенкова, probusiness.io

Этот год дал большие возможности проектам из сферы технологий и e-commerce — и проверил на прочность многие бизнес-модели. Вот пример: основатель рекомендательного сервиса по подбору гардероба GetOutfit Ким Санжиев постоянно экспериментирует и думает про миллиардную капитализацию. Возможно, этот год приблизил его к цели — изменения рынка помогли увеличить выручку в 4 раза.

Ким не только рассказал нам о бизнесе, но и набрался новых впечатлений на игре в сквош — с наушниками HUAWEI FreeBuds Pro и умными часами HUAWEI GT2 Pro .

Смотрите наше видеоинтервью:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



О схожести бизнеса и спорта

― Похожи ли бизнес и спорт? Конечно, да! И в том, и в другом нужно идти к новым целям. И то, и другое дает новые впечатления.

А еще… в спорте и бизнесе иногда нужно чем-то жертвовать ради будущих побед.

Показательная история происходит сейчас в моем бизнесе.



Корпус HUAWEI WATCH GT 2 Pro отличается лаконичным дизайном, прочностью и качеством материалов. Это часы, устойчивые к износу, а их сапфировое стекло идеально сочетается с титановым корпусом, обеспечивая легкость и надежность. Заряда батареи хватит на два недели использования.

Мы переосмыслили свою бизнес-модель и отказываемся от части процессов в пользу более технологичного развития.

В самом начале мы планировали развивать модель, похожую на Stitch Fix: вы доставляете клиенту 5 вещей в красивой коробке, он примеряет и оставляет то, что понравится. Но это ресурсоемкая модель, которая предполагает сотни миллионов долларов инвестиций только в логистику и инфраструктуру, а также процесс закупок. Это ограничивает ассортимент, из которого алгоритмы и стилисты подбирают образы. Например, клиентам Stitch Fix доступно около 200 брендов.

Мы приняли решение, что будем выстраивать похожую модель партнерства с брендами, как это делает Farfetch. У них нет процесса закупок, а доставка в большинстве случаев осуществляется из бутиков-партнеров логистическим партнером DHL. Они доказали, что эта модель может масштабироваться глобально.

Мы решили сфокусироваться на решении проблемы выбора из бесконечного ассортимента в интернете. Наша ключевая ценность для клиента в том, чтобы рекомендовать лучшие предметы гардероба на основании предпочтений, предложить новое из практически всего доступного ассортимента. Мы будем как Spotify, только в fashion.

В плане доставки кардинально ничего не поменяется, ею будет заниматься наш партнер. Мы сейчас работаем над более удобным чекаутом, что потребует более глубокой интеграции с нашими партнерами. Например, если мы подобрали образ у разных партнеров, то доставка может быть разными посылками.

Опрос более 1000 наших клиентов показал, что 96% людей важнее получить образ из более разнообразного ассортимента, и ради этого они готовы получать заказ по частям. К слову, в Farfetch клиентам заказ также приходит в разных коробках, если он из разных бутиков.



Среди полезных функций HUAWEI WATCH GT 2 Pro ― широкий выбор циферблатов, мониторинг уровня стресса и данных сна. С помощью смарт-часов можно ответить на звонки и сообщения, удаленно управлять музыкой и фотосъемкой, просматривать список контактов и журнал вызовов

Почему такая бизнес-модель видится нам более выгодной и интересной?

Она легче масштабируется, а это важная деталь для любого венчурного инвестора. Нам не нужно налаживать все процессы с нуля в каждой стране: закупать вещи, выстраивать логистику, арендовать склады и многое другое. Очевидно, что уже есть компании, в том числе в СНГ, которые инвестировали сотни миллионов долларов в инфраструктуру и логистику — например, Lamoda или Wildberries.

Мы выбираем модель партнерства и можем не только генерировать им больше выручки, но и создавать дополнительную ценность: увеличивать средний чек, снижать процент возвратов и увеличивать процент выкупа.

Сейчас более 80% выручки — оплата сервиса, которую мы получаем напрямую от клиента, поэтому мы практически не зависим от комиссии, которую получаем от партнеров. И основная идея в том, чтобы подбирать клиенту вещи не там, где выгоднее нам, а выбрать действительно лучшее предложение для него из всего доступного ассортимента. Это создает большую ценность для клиента, за которую они готовы больше заплатить. Тот же Spotify получает 90% выручки от платной подписки, и это то, к чему мы планируем прийти.

О рабочем ритме

Конечно же, мой образ жизни в этом году сильно изменился. Я работаю из дома и держу связь с сотрудниками и партнерами онлайн. В первую половину дня стараюсь не отвлекаться на коммуникации и социальные сети ― определяю важную задачу на день и фокусируюсь на ней.

Обычно мой день начинается с indie rock ― я открываю Spotify и включаю плейлист с The Black Keys, Arctic Monkeys, Nothing But Thieve или BRMC. В качестве эксперимента я решил послушать любимую музыку в наушниках HUAWEI FreeBuds Pro. Мне сразу понравились их монохромные оттенки, минимализм в дизайне ― ничего лишнего.

Музыку я слушаю громко ― это позволяет мне сфокусироваться на процессе и быстро решать задачи. Ну, а когда получается послушать музыку в наушниках в дороге ― это один из самых ценных моментов. Погружаешься в свои мысли и понимаешь, что все возможно.



Среди преимуществ HUAWEI FreeBuds Pro — режим усиления голоса, одновременное подключение к двум устройствам и продолжительность работы: при отключенном шумоподавлении одна зарядка позволяет использовать наушники до 7 часов в режиме прослушивания музыки и до 30 часов с зарядным чехлом. Такого заряда хватит на неделю.



В работе наушники тоже очень нужны. Вообще, я считаю, что наушники ― это топ-гаджет 2020 года. Сейчас, когда много созвонов в Zoom, ты можешь провести в них большую часть дня. Поэтому при выборе следует обратить внимание не только на качество звука, но и на удобство. Хорошо, что HUAWEI FreeBuds Pro не нужно будет заряжать после каждого звонка ― каждый день у меня много онлайн-встреч и нет времени думать о заряде наушников.

Я заметил еще одну удобную «фишку» ― шумоподавление. Это очень полезно, когда нужно сконцентрироваться на важных задачах, чтобы не отвлекали посторонние шумы. А еще запомнилось переключение между двумя устройствами. Теперь понял, чего мне не хватало раньше.



Одно из уникальных преимуществ наушников HUAWEI FreeBuds Pro — интеллектуальное динамическое шумоподавление. Оно позволяет внутреннему и внешнему микрофону улавливать остаточные шумы снаружи и внутри уха, а динамические излучатели генерируют встречные звонки.

К слову, о звонках. Вы тоже думали, что с переходом на «удаленку» люди перестанут покупать одежду и будут созваниваться в пижаме или «трениках»? Поскольку мой бизнес из сферы fashion tech, я много об этом думал и наблюдал за изменениями.

Весной 2020 продажи одежды ужасно упали. Но уже спустя месяц сработал отложенный спрос, и люди стали покупать вещи к новому сезону. И на этот раз их вкусы были иными. Многие люди стараются одеваться красиво для звонков в Zoom, а некоторые даже обуваются перед началом звонка. Есть даже такой термин — enclothed cognition. Его суть в том, что то, как мы выглядим, влияет на наше самоощущение.

И это еще не все изменения в потребительском поведении. После весны, посидев на «удаленке», люди захотели себя порадовать и совершали покупки, которые давно планировали: покупали качественную обувь, сумки и аксессуары, которые прослужат дольше, но делали это более селективно и реже. У нас в GetOutfit средний чек увеличился на 16% по каждой категории. Это говорит о том, что пользователи перешли к более осознанному потреблению.

О роли деталей в спорте и бизнесе

Вторая часть моего эксперимента ― протестировать смарт-часы HUAWEI GT 2 Pro, причем не только в повседневной жизни, но и в спорте ― на игре в сквош.

Это точно новые впечатления: в сквош я раньше никогда не играл и не использовал умные часы. Мне нравится сама игра и то, что она дает на организм интенсивную нагрузку. А про умные часы начал задумываться давно: уже полгода я бегаю дистанцию 4 километра на время, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Во время каждой пробежки я размышляю о том, как могу улучшить свой результат. И тут безумно важны детали: чувствовать свой организм и контролировать все показатели, какой ты держишь ритм.



HUAWEI WATCH GT 2 Pro обладают профессиональными тренировочными программами. Они поддерживают более 100 режимов тренировок, включая 17 профессиональных режимов и 85 пользовательских, и будут полезны как опытным спортсменам, так и новичкам.

Я обратил внимание на монохромные оттенки в дизайне часов HUAWEI GT 2 Pro ― это смотрится стильно, как и варианты фонов циферблата. Понравилось качество материалов. Я привык носить тяжелые часы, поэтому мне привычно это чувство, когда ты ощущаешь их на руке. А прочность ― одна из самых важных характеристик, особенно при занятиях активными видами спорта.

Смарт-часы HUAWEI GT 2 Pro долго держат заряд и очень быстро заряжаются. Это удобно: меньше шансов выйти на пробежку и обнаружить, что гаджет разряжен в нужный момент.



Технология HUAWEI TruSeen™ 4.0+ в HUAWEI WATCH GT 2 Pro точно измеряет пульс и отправляет уведомления, если пульс становится выше или ниже допустимого уровня. Часы также поддерживают функцию измерения уровня содержания кислорода в крови SpO2 и VO2max — это максимальный потребляемый объем кислорода, который измеряется во время интервальных упражнений. Показатель VO2max отражает сердечно-дыхательное состояние и выносливость при выполнении физических упражнений.

В целом мне понравились умные часы тем, что они позволяют более профессионально относиться к процессу. Определенно, я бы их носил. С ними, конечно, гораздо удобнее, чем со смартфоном.

Все продукты HUAWEI — на сайте consumer.huawei.com/by . Следите за новостями компании в социальных сетях:

в Instagram

Facebook

ВКонтакте

Фото: Дарья Гращенкова

Читайте также