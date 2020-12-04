Активистка из Барановичей: «Даже «ябатьки» понимают – власть скорее лишит пенсии, чем ОМОН зарплаты»

Источник материала: Салiдарнасць

Эффективны ли дворовые протесты в регионах и что с нами будет, когда победим?





Настроения покупателей, по словам жительницы Барановичей Алеси (имя изменено по просьбе героини), за последние несколько месяцев изменились.

— Среди них есть люди, которые еще до выборов были против Лукашенко. Помню, пришла пенсионерка, говорит, что ждала пенсии, чтобы поехать в центр и поставить свою подпись за Бабарико. Как-то она встретила знакомую и говорит ей: буду голосовать за умных, но тебе этого не понять.

Сейчас эта бабушка настраивает себя на то, что ничего уже не изменить, поэтому не надо повышать себе давление. Мол, выходить на улицу не видит смысла.

Есть и те, кто были лояльными по отношению к власти, а сейчас настроены радикально. Иногда восклицают: скорей бы все закончилось!

Говорю им: «Так а чего вы сидите? Выйдите, пока нас всех не пересажали и не перестреляли».

По словам Алеси, кто-то запустил слух, что после нового года пенсию платить не будут.

— Я из вредности не переубеждаю. Спрашиваю: «Если не хватит денег в бюджете, кого выберет нынешняя власть: вас или ОМОН? Они все прекрасно понимают, каким будет выбор, даже «ябатьки».

Алеся отмечает, что среди активистов в чатах много тех, кто не протестует, а играет в протесты. Они занимаются перепостами, но никуда не ходят. Сама сталкивалась с забалтыванием протестов, когда пишешь в чате идею, а после твоего сообщения штук шесть перепостов, и твое предложение теряется.

Самое поразительное, именно сейчас появляются активные, которых попить чаю не устраивает, они идут и что-то делают: распространяют листовки, пишут, снимают видео. Радует, что на фоне затихания одних, более ярко проявляются другие.





Все фото из телеграм-каналов Барановичей

Алеся вспоминает, как местные милиционеры установили лимит на прогулки в центре города.

— До дворовых маршей мы выходили пройтись по Ленина: от швейной фабрики до гостиницы «Горизонт». Там по воскресеньям стоят автозаки, бусики с милицией.

На третьем круге силовики предупредили: вы уже три раза мимо нас прошли, пройдет четвертый — мы вас задержим. Так и сделали: задержали людей, потом отпустили.

Алесю тогда не задержали: «Я как порядочная «протестутка» постоянно меняла партнеров на прогулке. Обычно гуляло человек 50, мы делились на пары и тройки, никакой символики. Сигнал, что свои — приподнятые брови из-под маски.

Как правило, это известные в Барановичах люди: художники, врачи, предприниматели. Вот они, наши хорошие люди, думаю я и вспоминаю Губермана: «Куда по смерти душу примут, Я с Богом торга не веду; В раю намного мягче климат, Но лучше общество в аду».





После задержаний в центре активисты Барановичей переключились на формат дворовых маршей и гуляли по районам с флагами. Обошлось без задержаний, милиция не успела сориентироваться.

Алеся вспоминает, как на Дзяды решили собраться у креста памяти жертв сталинских репрессий.

— Когда в назначенное время я пришла на место, чуть не расплакалась. Вижу, девочки убирают листья, бабушки расставляют лампадки. Их немного. Стоит автозак, четверо в балаклавах.

А на другой стороне дороги стоят люди, которых раза в три больше, чем тех, что у креста. Словно наблюдают, будут этих девочек и бабушек хватать или нет. Мы пришли показать, что нас много и мы не боимся?

В итоге все подошли к кресту. Священник прочитал проповедь о том, что нельзя делить людей на бело-красно-белых и красно-зеленых, спели все вместе «Магутны Божа» — и все это на глазах людей в балаклавах.

Потом в центре автобусы и автозаки стояли пустые, очень обидно что из-за нашей трусости основной состав уехал в Минск — куда ж им еще было ехать?

В Барановичах есть и своя «аллея Перемен». Она находится в самом молодом районе — в Боровках, недалеко от строящейся школы. Недавно там установили видеокамеры, несмотря на письменные обращения жильцов, которые выступали против.

— В «текстильном» районе тоже был свой мурал, который появлялся в ночь с пятницы на субботу. По вторникам его закрашивали. После в районе мурала круглосуточно дежурила машина, сидели люди в штатском, втыкали в телефоны и контролировали, чтобы мурал не ожил.

Флаги в окнах домов в Барановичах редкость, но я знаю место, где уже четвертые месяц сушатся полотенца — белое, красное и белое.

Алеся объясняет, почему протесты в регионах не такие активные, как в столице.

— По моим наблюдениям, людям из провинции дают штрафы выше, чем в Минске. Это несопоставимо с их доходами.

Например, в конце сентября мой знакомый за участие в «несанкционированном массовом мероприятии» получил 15 базовых. Человек шел в колонне, был без символики, лозунгов не выкрикивал, пытался поговорить с силовиками.

Еще одна моя знакомая из Бобруйска вечером сфотографировалась, закрыв лицо Конституцией — получила 10 базовых. Многих шокировало, когда девушку из Иваново оштрафовали на 55 базовых за БЧБ-зонтик. В то же время мой родственник в Минске получил 5 базовых за прогулку с большим бело-красно-белым флагом.

Алеся считает: мы все — жертвы мирного протеста.

— Когда мечтают, что после победы будем на улицах пить шампанское. Нет, ребята, когда мы победим, нужно будет организованной колонной в сцепке идти к психиатру.

Она вспоминает, как однажды компания отправилась снимать видео в парк, и пока ждали всех, к женщине подошел алкоголик и сказал: «Я на вас уже вызвал ОМОН, и тебя, в красной куртке и белой шапке, заберут в первую очередь».

— Эта женщина сбежала и несколько дней не отвечала на сообщения. Жительницу Текстильного района Барановичей (это, пожалуй, один из самых пьющих районов города) испугал пьяница. Это ненормально. Представьте, насколько здесь люди задерганные.