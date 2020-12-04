Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Православные верующие отмечают сегодня Введение во храм Пресвятой Богородицы, двунадесятый праздник, который считается одним из важнейших в православной церкви.





Согласно писанию, праведные Иоаким и Анна из Назарета, у которых не было детей постоянно молились о ребенке, дав обет, что дитя посвятит жизнь служению богу.

Иоаким сорок дней молился в пещере, чтобы господь подарил им ребенка. Анна однажды пошла в сад, где вскоре ей явился ангел, заявивший, что она родит дочь, которую необходимо назвать Марией.

Дочь родилась около 15 года до Рождества Христова. Рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всем людям, так как она была предназначена богом стать матерью Иисуса Христа.

Когда ей исполнилось три года, родители, выполняя обещание, привели девочку к Иерусалимскому храму, где она провела 11 лет.

День Введения во храм Пресвятой Богородицы, часто считают детским праздником. Именно в эту дату принято приводить детей на первую исповедь. В храмах 4 декабря всегда запланировано большое богослужение. После службы принято молиться за детей, семейное счастье и мир.

В этот день церковь рекомендует:

отложить на другой день шитье, уборку и стирку.

В то же время, нежелательно:

отказывать в помощи и игнорировать проблемы ближних.

Праздник Введения попадает на пост , а значит, стол в этот день должен быть скромным, без излишеств. Зато в честь праздника можно употребить немного вина и приготовить рыбу.

Ранее считалось, что с праздника Введения зима окончательно вступает в свои права и снег, выпавший после этой даты, растает уже не скоро. По погоде в этот день судили о том, какой она будет на Святки: «На Введение мороз — все праздники с морозом, тепло — все праздники с теплом. Также считалось — сколько на Введение воды, столько на Юрия травы. А иней на деревьях в этот день обещал богатый урожай овса.