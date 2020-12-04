Программа на пятилетку: о чем мечтает правительство

На этой неделе правительство презентовало программу деятельности до 2025 года. Ее цель, заявляют в Совмине, — обеспечить устойчивый экономический рост. Более 10 лет страна этого роста не видела.



Фото пресс-службы правительства

Амбициозные планы и печальные результаты

Предыдущая программа деятельности правительства принималась на три года, новая — на пять лет. На этот же период будет утверждаться и программа социально-экономического развития Беларуси.

«Наша главная цель — обеспечить социальную стабильность в обществе и экономический рост», — подчеркнул премьер-министр Роман Головченко, презентуя на этой неделе программу деятельности правительства на новую пятилетку.

В будущем году правительство намерено обеспечить рост ВВП на 1,8%, а в целом за 2021-2025 годы — на 21,5%. Если планы Совмина сбудутся, то в 2025 году темпы экономического роста будут выше среднемировых. Однако достижимы ли эти амбициозные планы?

В Беларуси две последних пятилетки фактические темпы роста ВВП оказывались заметно ниже запланированных. Так, за 2011-2015 годы власти планировали обеспечить рост ВВП на 62-68%, а по факту он составил 5,9%.

На 2016-2020 годы власти ставили задачу обеспечить рост ВВП на 12,1-15%. С учетом результатов 2020 года экономический рост за уходящую пятилетку может составить 3,6%. Это по оценкам властей. Как видим, последние две пятилетки фактические темпы экономического роста были в разы ниже тех, которые закладывали власти в программы.

Будут ли выполнены планы по экономическому росту в новой пятилетке (в 2021-2025 годы)?

Во вступительной речи, с которой на этой неделе выступил премьер-министр в Палате представителей, ничего про динамику ВВП не говорилось. Зачем акцентировать внимание на том, где нет положительных результатов?

Глава правительства, презентуя программу деятельности Совмина на новую пятилетку, говорил об основных задачах на 2021-2025 годы.

В частности, Роман Головченко акцентировал свое внимание на повышении эффективности сектора госпредприятий. «В современных условиях для восстановления экономического роста эффективность госсектора — основной вызов», — отметил Головченко.

Повышать эффективность госпредприятий планируется за счет создания крупных госкорпораций и «финансового оздоровления» проблемных компаний с госкапиталом.

Также правительство декларирует, что обеспечивать экономический рост в стране планирует за счет инноваций. «Помимо сохранения традиционной экономики будем настойчиво формировать так называемую новую экономику, где основу будут составлять интеллектуальные продукты и услуги», — сказал Головченко.

Маниловщина по-белорусски

Белорусские экономисты не верят в то, что официальные планы на новую пятилетку наконец-то сбудутся.

«Новые официальные планы ничуть не отличаются от предыдущих. В их основе маниловщина — беспочвенные размышления о том, что в будущем все у нас будет хорошо. При этом в рамках размышлений о будущей пятилетке не приводится четкий анализ, почему предыдущие пятилетке закончились неудачно», — отметил в комментарии БелаПАН старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его мнению, внутренняя политическая нестабильность, риск экономических санкций со стороны ЕС, фактический запрет на привлечение западного финансирования для государственных нужд — вызовы, которые ухудшают, а не улучшают экономические перспективы Беларуси. «Поэтому реалистичность выполнения новых официальных планов на пятилетку сейчас еще ниже, чем у предыдущих планов», — полагает Иосуб.

Схожего мнения придерживаются и другие наблюдатели.

«Если политический кризис не будет урегулирован, стоит ожидать не роста ВВП, а экономического спада. Глубина падения будет зависеть от течения политического кризиса и масштаба западных санкций в отношении Беларуси», — считает финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха

Он также обратил внимание, что белорусская экономика реально уже давно не растет.

«По прогнозу МВФ, ВВП Беларуси в долларовом выражении составит в 2020 году 57,7 млрд долларов. Это довольно печальный факт, ведь еще в 2008 году ВВП Беларуси составлял 60,7 млрд долларов. То есть за последние 12 лет белорусский ВВП в долларовом выражении не только не увеличился, но и сократился», — отметил Муха.

Эксперты с недоверием относятся к официальным заявлениям о том, что устойчивый экономический рост в 2021-2025 гг. удастся обеспечить благодаря повышению эффективности госсектора и созданию новой экономики.

«Слова про повышения эффективности госсектора — мантра, которой много лет. Что касается развития новой экономики, то это возможно только в случае значимого притока прямых иностранных инвестиций, за которые борется весь мир. Говорить о том, что Беларусь при нынешней политико-экономической ситуации может успешно бороться за иностранные инвестиции, — просто смешно», — резюмировал Иосуб.