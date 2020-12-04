С ярким AMOLED-экраном, но пластиковый и недорогой. Обзор смартфона Realme 7 Pro

Источник материала: Onliner Официально бренд Realme зашел в Беларусь относительно недавно — весной 2020 года. Тем не менее, о компании в нашей стране знают. Она предлагает продукты в широком диапазоне — от бюджетных до подороже, но в топовый сегмент не заходит. Впрочем, рынок дорогих смартфонов достаточно ограничен и там соперничать сложнее в том числе из-за привычек пользователей: придется признать, что они скорее отдадут деньги (если они есть) за «яблоко» на задней крышке.

На этот раз в распоряжении Onliner оказался смартфон Realme 7 Pro из среднего ценового сегмента. Если принимать во внимание последний отчет Белстата, средний белорус сможет купить этот недорогой мобильник с одной зарплаты (и еще останется): цена на Realme 7 Pro стартует с 900 рублей .

Смартфон построен на базе 8-ядерного 8-нм чипа Snapdragon 720G, который популярен среди китайских производителей доступных смартфонов (его устанавливают Redmi, Poco, Vivo и тайваньская HTC). Процессор позиционируется как решение для недорогих мобильников.





Как и у прошлых моделей, у новых смартфонов Realme остается прежней компоновка клавиш управления: справа сбоку в верхней части кнопка включения, а две кнопки регулировки громкости — на левом торце как два отдельных элемента. Исключает ложные нажатия, но может потребоваться время, чтобы привыкнуть после другой конструкции.

Внешне сейчас уже сложно понять, где флагман, а где представитель «среднего класса»: бренды подхватывают дизайнерские решения друг друга, и до тех пор, пока кто-то не придумает новую фишку, все они на одно лицо. Поэтому просто пройдемся по основным плюсам и минусам новинки.

Что нравится в Realme 7 Pro

Корпус смартфона хоть и выполнен из пластика, но сейчас со всеми модными покрытиями определить на глаз это нельзя. Разве что на ощупь нет прохлады, характерной для «стеклянных» поверхностей. То же касается рамки по периметру корпуса — она не звенит от соприкосновения с металлическими предметами, но зато производителю проще попасть в цвет корпуса. Кнопки, судя по всему, также пластиковые — только со временем можно понять, практичны ли.

Realme осталась верна моде на переливающиеся градиентные корпусы, но, в отличие от 6-й серии, теперь это не полная заливка: крышка разделена на два сегмента. Подобное решение можно найти у других производителей.





Быстрая зарядка на 65 Ватт. Пока суперъемких и миниатюрных аккумуляторов для смартфонов не придумали, им в помощь процессоры, способные разогнать зарядки до космических по меркам прошлого скоростей.

Хорошо для тех, кто не привык оставлять смартфон на ночь подключенным к розетке (да и не рекомендуется это). Емкость аккумулятора — 4500 мАч, при этом смартфон остается тонким и легким — 182 грамма, габариты — 160,9×74,3×8,7, за счет загнутых по бокам торцов толщина скрадывается.

На практике с 2% до 63% смартфон набрал за 15 минут, еще 15 минут — и 98%, последние два процента телефон добирал около 5—6 минут. Зарядка, к слову, крупная — примерно как у блока питания «макбука». Держит смартфон батарейку долго — два дня без вопросов.





Яркий экран. Его диагональ составляет 6,4 дюйма, 2400×1080 (FHD+, 409 ppi). Он немного уменьшился — с 6,6 дюйма у Realme 6 Pro, что позволило немного нарастить плотность пикселей. Дисплей действительно хорош цветами, плюс встроенный программный алгоритм OSIE усиливает сочность картинки, но не до уровня кислотности.





Отдельно несколько слов об этом фирменном «улучшайзере» изображений OSIE (Object & Semantic Images & Eye-tracking). По умолчанию он отключен (прячется в настройках яркости экрана), так как среди прочего является дополнительным потребителем энергии.





Технология использует ИИ для повышения качества картинки — от цветности до четкости. Однако, во-первых, для этого приложение должно поддерживать OSIE Vision Effect (в realme UI найти список таких программ не удалось), и, во-вторых, не каждый заметит разницу. Так что скорее эта «фишечка» просто греет душу. Но, может, в каких-то приложениях разница будет очевидна.

Сканер лица (в дополнение к интегрированному в экран) срабатывает очень быстро и эффективен в полной темноте. Разве что в настройках можно дополнительно активировать функцию подсветки. Срабатывает даже когда телефон находится на вытянутой руке. У Realme 6 Pro, напомним, с этим были проблемы.

Что не нравится

К сожалению, корпус чрезвычайно маркий, и вся красота градиента меркнет, если Realme 7 Pro остается вне кармана.

Realme отказалась от частоты обновления экрана в 90 Гц, вернувшись к стандартным 60 Гц. Сделано это «по просьбам аудитории», однако такое решение может быть также продиктовано необходимостью увеличить время автономной работы и производительность. По нашему мнению, это шаг назад.









Теперь сканер отпечатков пальцев находится в экране, а не на боковой кнопке. Скорость срабатывания дисплейного сканера не вызывает восторга: палец необходимо задержать дольше, чем это комфортно, иногда нужно сместить его. Сканер лица срабатывает быстрее, и потому он удобнее.

К производительности двойственное отношение, поэтому о ней здесь. Смартфон работает на 8-ядерном Snapdragon 720G, как и модель Realme 6 Pro, в компоновке ядер 6+2 (1,8 ГГц и 2,3 ГГц соответственно) плюс 8 ГБ оперативной памяти. Иногда могут наблюдаться едва заметные фризы в процессе взаимодействия с интерфейсом. В играх и приложениях этого нет, «тяжелые» программы работают прекрасно, но в остальное время «пользовательский опыт» немного страдает.









Камера





Realme 7 Pro получил 64-мегапиксельную основную камеру (f/1.8) с сенсором Sony IMX 682 Quad-Bayer, которая по умолчанию «сжимает» все пиксели в 16-Мп фото (можно снять на все 64, но смысла в этом нет). Другие производители поставили сверхширокоугольную 8-Мп (f2.3), 2-Мп макрокамеру (f/2.4) и сенсор глубины. Имеется поддержка записи видео в 4K при 30 fps, а также «замедленная» и «ускоренная» съемка, 10-кратный цифровой зум — от оптического отказались. Фронтальная — аж 32 Мп.

Примеры фото:





































ИИ убирает фирменную серость белорусской зимы. В действительности все не так ярко





Два фото ниже сделаны с зумом — 10-кратным и примерно в два раза меньше





















Режим с ИИ задирает цвет: иногда это идет на пользу (как на некоторых фото выше). Если не придираться — красиво. Если придираться — цвета задраны, резкость завышена. Зато все четко.





Режим «макро» не особенно востребован. Качество фото и детализация хромает, много шумов.





Камера соответствует ценовой категории смартфона. Главное: работает быстро, с ней трудно смазать снимок даже на ходу и при недостаточной освещенности. Цветопередача, если не отказываться от помощи ИИ, тяготеет к чрезмерной насыщенности.

Оболочка

Смартфон работает под управлением Android 10 с оболочкой Realme UI 1.0. Логика базы сохранилась, однако, чтобы найти некоторые специфические функции, придется перелопатить разные меню. А так — просто, аккуратно, без лишних элементов, достаточно много различных вариантов подстроить систему под себя.

Имевшим дело с Android, но незнакомым с Realme UI 1.0 много времени не потребуется.









По мелочи

В интерфейсе имеется всплывающее боковое настраиваемое меню для самых популярных приложений, оно всегда поверх — полупрозрачный «язычок» едва заметен и не мешает. Но и «дергать» его, если на экран наклеена защитная пленка, неудобно: палец цепляется за пластик.

Также реализована функция Always On Screen, когда на экран можно вывести часы, показатель заряда батареи и уведомления об уведомлениях.

За вывод звука в Realme 7 Pro отвечают два динамика — верхний разговорный и нижний. Стерео подобного плана встречается нечасто, хотя несколько лет казалось новым трендом. Такая компоновка добавляет звуку «пространственности», но качество остается совершенно обычным — «смартфонным» (басов не хватает, но звук четкий и без искажений).

Вывод: Realme 7 Pro получился сбалансированным смартфоном, однако он остается в тени более популярных среди белорусов брендов. У него отличный экран, неплохая камера, производительность на уровне, но ощущения портят непонятные фризы в интерфейсе, при этом все игры и ПО работают без запинки. Зарядка с учетом емкости аккумулятора — 4500 мАч — «моментальная».

Альтернативы с подобными характеристиками (если согласиться на 6 ГБ оперативной памяти, их больше): это Honor 30 , Samsung Galaxy M51 , Xiaomi Mi Note 10 Lite и некоторые другие.

Читайте также: