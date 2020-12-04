Закон об органах внутренних дел: деятельность является гласной, открытой для граждан и СМИ

Источник материала: Onliner

У общества и журналистов накопилось немало вопросов к тем, кого принято называть правоохранительными органами. Это не только о происходившем в автозаках, РУВД и на Окрестина. Когда-то, возможно, мы получим ответы. А пока напоминаем статью 5 закона об органах внутренних дел.

«Деятельность органов внутренних дел является гласной, открытой для граждан и средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

Органы внутренних дел в порядке и пределах, определяемых законодательством Республики Беларусь, информируют государственные органы, общественные объединения, средства массовой информации, граждан о состоянии общественного порядка и мерах по его обеспечению».