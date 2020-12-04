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Закон об органах внутренних дел: деятельность является гласной, открытой для граждан и СМИ

04.12.2020 09:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У общества и журналистов накопилось немало вопросов к тем, кого принято называть правоохранительными органами. Это не только о происходившем в автозаках, РУВД и на Окрестина. Когда-то, возможно, мы получим ответы. А пока напоминаем статью 5 закона об органах внутренних дел.

«Деятельность органов внутренних дел является гласной, открытой для граждан и средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

Органы внутренних дел в порядке и пределах, определяемых законодательством Республики Беларусь, информируют государственные органы, общественные объединения, средства массовой информации, граждан о состоянии общественного порядка и мерах по его обеспечению».

 
 
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У общества и журналистов накопилось немало вопросов к тем, кого принято называть правоохранительными органами. Это не только о происходившем в автозаках, РУВД и на...
 
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