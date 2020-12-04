ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mercedes G-класса оснастили «противоходными» задними дверями

04.12.2020 09:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Открывающиеся против хода движения задние двери в современном массовом автопроме использует разве что Rolls-Royce, также такую опцию предложили для спецверсии седана Lincoln Continental. А теперь двери, которые держатся на задних петлях, получил Mercedes G-класса.


Разумеется, речь не о серийном «Гелендвагене», для которого потребовался бы пересмотр структуры кузова, а об одной из особенностей тюнинг-пакета, предложенного немецким ателье Hofele Design. «Противоходные» двери на внедорожнике распахиваются на 90 градусов, а для еще большего удобства посадки на задний ряд они дополнены выдвижными подножками с электроприводом.


К слову, сзади в G-классе в исполнении от Hofele установлены два раздельных кресла — кроме подогрева предусмотрены также функции массажа и вентиляции. Между сиденьями — массивная консоль с площадкой для беспроводной подзарядки смартфонов и отдельным сенсорным дисплеем для управления многочисленными настройками и различными функциями.


Из прочих особенностей тюнинга G-класса — щедрая отделка кожей наппа и алькантарой, деревянные панели на полу багажника с покрытием черным рояльным лаком, решетка радиатора с вертикальными прутьями, двухцветная окраска кузова и 23-дюймовые колесные диски в виде лопастей для турбины.


О стоимости доработок для G-класса в Hofele не обмолвились.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тюнинг-ателье Hofele Design предложило для Mercedes G-класса двери, которые держатся на задних петлях и открываются против хода движения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Модуль китайской станции несет на Землю образцы лунного грунта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика