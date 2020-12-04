Mercedes G-класса оснастили «противоходными» задними дверями

Источник материала: Tut.by

Открывающиеся против хода движения задние двери в современном массовом автопроме использует разве что Rolls-Royce, также такую опцию предложили для спецверсии седана Lincoln Continental . А теперь двери, которые держатся на задних петлях, получил Mercedes G-класса.





Разумеется, речь не о серийном «Гелендвагене», для которого потребовался бы пересмотр структуры кузова, а об одной из особенностей тюнинг-пакета, предложенного немецким ателье Hofele Design. «Противоходные» двери на внедорожнике распахиваются на 90 градусов, а для еще большего удобства посадки на задний ряд они дополнены выдвижными подножками с электроприводом.





К слову, сзади в G-классе в исполнении от Hofele установлены два раздельных кресла — кроме подогрева предусмотрены также функции массажа и вентиляции. Между сиденьями — массивная консоль с площадкой для беспроводной подзарядки смартфонов и отдельным сенсорным дисплеем для управления многочисленными настройками и различными функциями.





Из прочих особенностей тюнинга G-класса — щедрая отделка кожей наппа и алькантарой, деревянные панели на полу багажника с покрытием черным рояльным лаком, решетка радиатора с вертикальными прутьями, двухцветная окраска кузова и 23-дюймовые колесные диски в виде лопастей для турбины.





О стоимости доработок для G-класса в Hofele не обмолвились.