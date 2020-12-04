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На БелАЭС снова остановили реактор. Литовцев просят запастись едой на 3 дня на случай аварии
Источник материала: Партизан
На Белорусской атомной электростанции остановили реактор. «В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена», - заявили в Министерстве энергетики.
Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря,
Слухи об остановке реактора появились накануне вечером, но официально их опровергли. Неофициально сообщалось, что 28 ноября крышки шумопоглотителей сброса пара, которые весят более 300 кг, взлетели в воздух на 50 и более метров и что некоторые вовсе были сорваны. В Минэнерго информацию о ЧП не подтвердили, заявив, что сброс пара — это запланированное мероприятие, а реактор работает и включен в сеть.
В соседней Литве представитель МВД Литвы Миндаугас Баярунас в эфире радио LRT призвал жителей сделать трехдневный запас еды и воды на случай аварии на БелАЭС. Литовцам рекомендуют купить консервы, крупы, растительное масло, сахар и воду.
«Функции ответственных инстанций четко расписаны, но пройдет время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть начеку», — сказал он,
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На Белорусской атомной электростанции остановили реактор. «В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого...
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