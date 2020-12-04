На БелАЭС снова остановили реактор. Литовцев просят запастись едой на 3 дня на случай аварии

передае т 3 декабря телеграм-канал ведомства. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря,т 3 декабря телеграм-канал ведомства.





Слухи об остановке реактора появились накануне вечером, но официально их опровергли. Неофициально сообщалось, что 28 ноября крышки шумопоглотителей сброса пара, которые весят более 300 кг, взлетели в воздух на 50 и более метров и что некоторые вовсе были сорваны. В Минэнерго информацию о ЧП не подтвердили, заявив, что сброс пара — это запланированное мероприятие, а реактор работает и включен в сеть.





В соседней Литве представитель МВД Литвы Миндаугас Баярунас в эфире радио LRT призвал жителей сделать трехдневный запас еды и воды на случай аварии на БелАЭС. Литовцам рекомендуют купить консервы, крупы, растительное масло, сахар и воду.





цитирует telegraf.by «Функции ответственных инстанций четко расписаны, но пройдет время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть начеку», — сказал он,telegraf.by







