|
Ну красауцы! Люди кричали «За батьку!», а их сильнее били
Источник материала: Партизан
Появились скриншоты из групп ябатек про то, что их хватали у магазинов, и чем больше они кричали, что «За батьку!», тем сильнее их били.
«Похватали случайных людей - тащили мужика с мусорным ведром и дедушку возле магазина с пакетом продуктов. Прибегает трое, винтят, тащат…»
29 ноября. Интернет вырубили, метро закрыли, центр оцепили, водометы в центре, спецтехника, все центральные площади оцеплены,
Ну скажите, что они молодцы!
Сегодня, как мне показалось, все началось гораздо быстрее. В прошлое воскресенье долго раскачивались, а тут на самом деле с 12.30 стартанули небольшими группами, а дальше группки стали примагничиваться друг другу, и в некоторых районах
Мужчина вышел из дома за солью в магазин...
Где-то в районе ходило несколько небольших колонн, где-то встречались колонны районов.
В нашем районе Марш обошел район два раза, на третьем круге их все-таки шуганули бусы, но люди и так уже собирались расходиться. Так что не разошлись, а разбежались. Во всю мощь, разумеется.
В Малиновке гуляли с барабанщиками! Зависть! Где-то водили огромные хороводы.
Забавно было наблюдать за бешеным метание бусов и автозаков между Каменной горкой и Пушкинской. Так и мелькали мимо дома. Как я поняла, они приезжали, устраивали хапун, люди уходили, они уезжали, люди возвращались.
Это тоже интересная особенность сегодняшнего дня — колонны возрождались, как Фениксы. Разогнали, разбежались, бусы уехали, все вернулись, идут дальше. Это было и раньше, но сегодня прям массово.
Задержания тоже были разной степени интенсивности. Где-то серьезно били и разгоняли, стреляли и кидались светошумовыми. Где-то приезжал бусик, слабовики выходили… заходили обратно и уезжали.
В Лошицу даже подвезли водомет!
Судя по всему, похватали случайных людей. Видела видео, где тащат мужика с мусорным ведром и какого-то дедушку, который курил, возле магазина. Человек стоит с пакетом продуктов, курит. Прибегает трое, винтят, тащат… Страна для жизни!
Появились смешные скриншоты из групп ябатек про то, что их хватали и били у магазинов, и чем больше они кричали, что «За батьку!», тем сильнее их били.
Судя по телеге, подавляющему большинству колонн удалось избежать столкновения со слабовиками. В этом огромное преимущество районных маршей. Тут угол срезали, там дворами проскочили — оп-па, все уже на параллельной улице, продолжают гулять.
Пытались закрывать торговые центры у метро. Так закрывали Dana Moll, Green. Людей не впускали, не выпускали, потом только выпускали, но не впускали… развлекались, короче.
Людей вышло больше, чем в прошлое воскресенье, организовались лучше, задержаний меньше.
И отдельная большая радость — вышли регионы. Спасибо вам, дорогие!
Интересно, что Ольга — марафонка. Она выдержит эту, привычную для нее, дистанцию.
Жыве Беларусь!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появились скриншоты из групп ябатек про то, что их хватали у магазинов, и чем больше они кричали, что «За батьку!», тем сильнее их били.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)