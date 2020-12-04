Уволена начальник отдела ОАО «Нафтан». Она озвучивала требования коллектива властям

Как рассказала Бритикова, ее ознакомили с приказом об увольнении в связи с лишением доступа к гостайне. «То есть сначала был приказ о лишении доступа к гостайне, а потом на основании этого — увольнение. Согласно Трудовому кодексу такая опция действительно существует, — пояснила Ольга Бритикова. — Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок».