ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уволена начальник отдела ОАО «Нафтан». Она озвучивала требования коллектива властям

04.12.2020 09:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова проработала на «Нафтане» 16 лет.



Как рассказала Бритикова Tut.by, ее ознакомили с приказом об увольнении в связи с лишением доступа к гостайне. «То есть сначала был приказ о лишении доступа к гостайне, а потом на основании этого — увольнение. Согласно Трудовому кодексу такая опция действительно существует, — пояснила Ольга Бритикова. — Я была готова к борьбе с тем, что нам все время пытаются приписать нарушение трудовой дисциплины, но в моем случае дело оказалось в другом. Сейчас я должна сначала внимательно прочитать основания для лишения меня доступа к гостайне и разобраться с этим. Пока, честно говоря, шок».

Ольга Бритикова проработала на предприятии 16 лет. В августе этого года на встрече работников «Нафтана» с тогдашним главой Комитета госконтроля Иваном Тертелем она озвучивала требования к властям, а также руководству предприятия от лица коллектива.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова проработала на «Нафтане» 16 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эпилог. Трамп решил заблокировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика