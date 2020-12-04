Эпилог. Трамп решил заблокировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Дональд Трамп

Фото: Yuri Gripas / Reuters

пишет Лента.ру. Об этом лидер государства написал в Twitter,Лента.ру.





«Очень грустно за нашу страну. (...) Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю ВЕТО», — написал Трамп.





По его мнению, в бюджете необходимо отменить статью 230 закона о приличиях в сообщениях, которая ставит под угрозы выборы и национальную безопасность. Согласно этому пункту, соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут вносить в них изменения. Трамп и его администрация выступают за то, чтобы привлекать сайты к ответственности за цензуру.





После выборов главы США Twitter пометил множество сообщений Трампа как «содержащие неправду» или блокировал их. Сами соцсети утверждают, что не подавляют ничьих точек зрения, однако ограничивают или удаляют контент, противоречащий их правилам. При этом лидеры государств и партий попадают под протекцию некоторых компаний, например, Twitter.



