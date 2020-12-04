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Белорусы смогут попасть на Кипр с 1 марта
Источник материала: Партизан
Беларусь отнесли к так называемой «красной» группе государств, жители которых могут прибывать на территорию Кипра с 1 марта.
Кипр откроет границу для белорусов с 1 марта 2021 г.,
Для этого гражданам придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда на Кипр. Еще один тест нужно будет сдать по прибытию. При этом самоизоляция не потребуется.
Кроме того, в «красную» группу отнесены Россия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Украина.
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Беларусь отнесли к так называемой «красной» группе государств, жители которых могут прибывать на территорию Кипра с 1 марта.
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