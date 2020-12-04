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Белорусы смогут попасть на Кипр с 1 марта

04.12.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь отнесли к так называемой «красной» группе государств, жители которых могут прибывать на территорию Кипра с 1 марта.

Кипр откроет границу для белорусов с 1 марта 2021 г., сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт правительства страны.

 Для этого гражданам придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда на Кипр. Еще один тест нужно будет сдать по прибытию. При этом самоизоляция не потребуется.

Кроме того, в «красную» группу отнесены Россия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Украина.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь отнесли к так называемой «красной» группе государств, жители которых могут прибывать на территорию Кипра с 1 марта.
 
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