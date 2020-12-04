Офис Тихановской намерен узнать мнение белорусов по вопросу отключения SWIFT

"Офис Тихановской инициировал информационную кампанию - чтобы каждый гражданин получил исчерпывающую информацию о плюсах и минусах отключения SWIFT, а также смог высказать своё мнение на этот счёт через платформу "Голос", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской в четверг.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция считает объявленные властями результаты сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.





На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.





Отключение SWIFT - одна из мер давления на власть, которую инициирует белорусская оппозиция. Среди других мер - расширение санкционных списков, введение ограничений на закупку нефтепродуктов из Беларуси и другой продукции госпредприятий.