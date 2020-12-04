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Экс-руководитель «Алмаза»: Задержаны четыре сотрудника КГБ, которые прослушивали окружение Лукашенко

04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По словам Игоря Макара, именно эти люди передавали Степану Путило информацию, которая была опубликована в сети.

Экс-руководитель «Алмаза»: Задержаны четыре сотрудника КГБ, которые прослушивали окружение Лукашенко

Игорь Макар

Бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз» Игорь Макар, уехавший из страны из-за своих политических взглядов более 10 лет назад, в эфире «Белсата» рассказал о задержании четырех сотрудников оперативно-технического отдела КГБ, которые занимались прослушкой лиц, близких к окружению Лукашенко. Об этом сообщил источник Макара в КГБ.

— Эти люди, основываясь на своих моральных принципах, на гражданском долге, без оплат и денег передавали эту информацию Степану Путило, и это все публиковалось на канале, — заявил Игорь Макар.

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По его словам, прослушка высокопоставленных чиновников может осуществляться только в двух случаях: либо по решению суда, либо когда заведено дело оперативной проверки.

Бывший силовик полагает, это означает, что Лукашенко не доверял людям, которых поставил вокруг себя, и следил за ними.

— И на сегодняшний день в КГБ идет очень серьезная работа, чтобы не допустить слив этой информации, потому что будет очень серьезная волна и чиновники увидят, как за ними следили и к ним относились, — добавил Игорь Макар.

 
 
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По словам Игоря Макара, именно эти люди передавали Степану Путило информацию, которая была опубликована в сети.
 
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