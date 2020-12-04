|
Добровольский: «Только два сценария устойчивы и могут иметь стабильные последствия»
04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Советник Тихановской представил наиболее возможные сценарии развития ситуации в Беларуси.
Александр Добровольский. Фото A DELFI / Domantas Pipas
Накануне Светлана Тихановская
Он представил шесть возможных сценариев, которые нас ждут.
При этом сколько сможет финансировать режим Россия до ужесточения санкций против нее, большой вопрос.
Именно по этому сценарию сейчас власти пытаются играть свою постановку. Однако уже очевидно, что кризис государственного управления и экономический усиливаются. Акции протеста продолжаются, приобретая новые формы, растет движение народного сопротивления.
Прямое вторжение России якобы в рамках ОДКБ неминуемо приведет к расколу в силовых структурах и формированию мощного Движения Сопротивления. Массовые протесты и жесткие международные санкции против обеих стран как итог.
— Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2. Остальные сценарии нестабильны по нескольким причинам. Одна из них состоит в том, что власть останется нелегитимной и не будет иметь поддержки общества, — полагает Добровольский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советник Тихановской представил наиболее возможные сценарии развития ситуации в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)