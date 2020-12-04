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Добровольский: «Только два сценария устойчивы и могут иметь стабильные последствия»

04.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Советник Тихановской представил наиболее возможные сценарии развития ситуации в Беларуси.

Добровольский: «Только два сценария устойчивы и могут иметь стабильные последствия»

Александр Добровольский. Фото A DELFI / Domantas Pipas

Накануне Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период до новых выборов. О том, как могут развиваться события в стране в это время, рассказал ее советник Александр Добровольский.

Он представил шесть возможных сценариев, которые нас ждут.

  1. Новые выборы в результате переговоров между действующей властью и представителями протестующих.
  2. Новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной. Освободиться она может в случае, если Лукашенко покинет страну, подаст в отставку или будет арестован.
  3. Ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения. Этот сценарий является неустойчивым, потому что в условиях жестких репрессий сложно удержать долгое время страну при отсутствии легитимности власти и дефиците ресурсов для существования режима.

При этом сколько сможет финансировать режим Россия до ужесточения санкций против нее, большой вопрос.

  1. Попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут.

Именно по этому сценарию сейчас власти пытаются играть свою постановку. Однако уже очевидно, что кризис государственного управления и экономический усиливаются. Акции протеста продолжаются, приобретая новые формы, растет движение народного сопротивления.

  1. Введение в Беларусь российских военных и полицейских формирований.

Прямое вторжение России якобы в рамках ОДКБ неминуемо приведет к расколу в силовых структурах и формированию мощного Движения Сопротивления. Массовые протесты и жесткие международные санкции против обеих стран как итог.

  1. Номенклатурный или военный переворот, в результате которого чиновники или военные сами отстранят Лукашенко от власти.

— Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2. Остальные сценарии нестабильны по нескольким причинам. Одна из них состоит в том, что власть останется нелегитимной и не будет иметь поддержки общества, — полагает Добровольский.  

 
 
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Советник Тихановской представил наиболее возможные сценарии развития ситуации в Беларуси.
 
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