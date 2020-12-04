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Майли Сайрус призналась в любви экс-супругу Лиаму Хемсворту
04.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская поп-звезда Майли Сайрус удивила поклонников: знаменитая бунтарка призналась в любви к бывшему мужу актеру Лиаму Хемсворту в прямом эфире.
© AP / Francois Mori
Сайрус пришла на радиошоу Говарда Стерна, где поделилась планами и мыслями по поводу предстоящего выхода своей новой пластинки Plastic Hearts. Во время интервью звезда призналась, что многие песни посвятила бывшему мужу, с которым рассталась в 2019 году.
Майли Сайрус призналась в любви Лиаму Хемсворту: звезда заявила, что скучает по экс-супругу и рассказала о том, что сподвигло ее выйти замуж за актера.
"Мы были вместе целых 16 лет. И тут наш дом сгорает в ужасном пожаре. Да, мы были помолвлены, но вряд ли всерьез задумывались о свадьбе. Я потеряла все - все тексты песен, фотки, документы и сценарии. Кажется, что после этого я пыталась цеплятmся за то, что осталось от нашего дома, то есть за нас. Я правда люблю его до сих пор, очень очень сильно люблю и всегда буду любить", - эмоционально высказалась певица.
Певица отметила, что развелась не из-за проблем с алкоголем, а из-за частых ссор и недопониманий в семье. Напомним, что в сети также ходили слухи о беременности звезды, но Сайрус
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают откровенное интервью, которое звезда дала в связи с выходом новой пластинки.
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