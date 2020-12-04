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"Динамовцы" поздравили Вудкрофта с днем рождения после победы над ЦСКА
04.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Накануне минское "Динамо"
"Матч с ЦСКА был очень важен для нас с точки зрения большинства, нашей уверенности. Вы доказали, что мы особенная команда. Когда мы играем по нашей системе, с нами чертовски сложно соперничать. Снимаю перед вами шляпу", - сказал в раздевалке главный тренер команды Крэйг Вудкрофт.
К слову, в четверг канадский специалист отметил свой 51-й день рождения. Хоккеисты тепло поздравили наставника после матча.
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