ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Динамовцы" поздравили Вудкрофта с днем рождения после победы над ЦСКА

04.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне минское "Динамо" одолело на выезде московское "ЦСКА" в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 4:2. Победу можно назвать исторической, ведь в последний раз "бело-синие" обыгрывали "армейцев" шесть лет назад.

"Матч с ЦСКА был очень важен для нас с точки зрения большинства, нашей уверенности. Вы доказали, что мы особенная команда. Когда мы играем по нашей системе, с нами чертовски сложно соперничать. Снимаю перед вами шляпу", - сказал в раздевалке главный тренер команды Крэйг Вудкрофт.

К слову, в четверг канадский специалист отметил свой 51-й день рождения. Хоккеисты тепло поздравили наставника после матча.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Зубры" добились исторической победы над "армейцами" в Москве. Видео из победной раздевалки минских "динамовцев" смотрите на Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Программа на пятилетку: о чем мечтает правительство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика