"Динамовцы" поздравили Вудкрофта с днем рождения после победы над ЦСКА

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне минское "Динамо" одолело на выезд е московское "ЦСКА" в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 4:2. Победу можно назвать исторической, ведь в последний раз "бело-синие" обыгрывали "армейцев" шесть лет назад.

"Матч с ЦСКА был очень важен для нас с точки зрения большинства, нашей уверенности. Вы доказали, что мы особенная команда. Когда мы играем по нашей системе, с нами чертовски сложно соперничать. Снимаю перед вами шляпу", - сказал в раздевалке главный тренер команды Крэйг Вудкрофт.

К слову, в четверг канадский специалист отметил свой 51-й день рождения. Хоккеисты тепло поздравили наставника после матча.