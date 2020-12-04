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Беспорядки продолжаются в Армении и Грузии

04.12.2020 09:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспорядки продолжаются в Армении и Грузии

Не утихают беспорядки в Армении. Накануне протестующие вновь перекрыли улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра.

Произошло это в вечерний час пик. И в конечном итоге привело к стычкам между протестующими и водителями, которые переросли в массовую драку. Участники акции пытались передвигать машины и вытаскивали из них возмущенных автомобилистов. К дому правительства были стянуты силы полиции, не обошлось без задержаний.

Тем временем в Тбилиси Центризбирком Грузии забросали картошкой. Оппозиция обвиняет правящую «Грузинскую мечту» в подкупе избирателей. Накануне ЦИК Грузии огласил окончательные итоги второго тура парламентских выборов – с ними не согласна оппозиция и призывает провести в стране повторную кампанию.

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Не утихают беспорядки в Армении. Накануне протестующие вновь перекрыли улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра. Произошло это в вечерний час пик. И в...
 
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