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Сомнолог объяснил, как избавиться от ночных кошмаров
Источник материала: ОНТ
Снижение стресса и регулярные физические нагрузки помогут избавиться от ночных кошмаров. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов,
Сомнолог подчеркнул, что также не стоит много времени проводить за чтением новостей и злоупотреблять кофеином. По словам эксперта, нужно «хорошо прожить день», чтобы потом хорошо спать.
Профессор добавил, что ночные кошмары можно поделить на две категории.
В первом случае люди периодически снят сюжеты – это своеобразное проигрывание ситуаций, из которых «мозг пытается найти выход». Человек забывает о сне, если ситуация разрешается.
По словам сомнолога, последняя ситуация может требовать помощи психолога.
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Снижение стресса и регулярные физические нагрузки помогут избавиться от ночных кошмаров. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов,...
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