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Сомнолог объяснил, как избавиться от ночных кошмаров

04.12.2020 09:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сомнолог объяснил, как избавиться от ночных кошмаров

Снижение стресса и регулярные физические нагрузки помогут избавиться от ночных кошмаров. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов, передают «Известия».

Сомнолог подчеркнул, что также не стоит много времени проводить за чтением новостей и злоупотреблять кофеином. По словам эксперта, нужно «хорошо прожить день», чтобы потом хорошо спать.

Профессор добавил, что ночные кошмары можно поделить на две категории.

В первом случае люди периодически снят сюжеты – это своеобразное проигрывание ситуаций, из которых «мозг пытается найти выход». Человек забывает о сне, если ситуация разрешается.

По словам сомнолога, последняя ситуация может требовать помощи психолога.

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Теги: Новости
 
 
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Снижение стресса и регулярные физические нагрузки помогут избавиться от ночных кошмаров. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов,...
 
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