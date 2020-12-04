МИД: Беларусь выступает против надуманного использования отдельными странами устаревших политизированных механизмов

Источник материала: ОНТ

Беларусь готова к конструктивному диалогу по вопросам контроля над распространением вооружений и мер укрепления доверия и безопасности. Об этом накануне заявил глава МИД Беларуси на онлайн-встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ – сегодня она продолжится.

Вместе с тем, Владимир Макей подчеркнул, что наша страна выступает против надуманного использования отдельными государствами - участниками ОБСЕ устаревших политизированных механизмов. В частности, односторонних ограничительных мер и контрпродуктивных санкций, которые лишь углубляют пропасть недоверия между странами. Глава белорусского внешнеполитического ведомства призвал сосредоточиться на реальных угрозах безопасности и искать пути выхода из институционального кризиса, с которым столкнулась организация. Заседание впервые проходит онлайн, и завершится сегодня принятием итоговых документов.

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