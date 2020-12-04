В Москве пьяный водитель въехал на территорию храма

Источник материала: ОНТ

В Малом Предтеченском переулке в Москве (Россия) на территорию церкви въехал пьяный водитель за рулем авто Opel. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского ГУМВД.

По сведениям источника, мужчина изначально хотел попасть в храм пешком. Его не пустили в церковь из-за пьяного вида. Тогда он решил заехать на территорию церкви на автомобиле. Машина врезалась в ворота храма.

Нарушителя задерживали сотрудники Росгвардии, уточняют «Известия».

О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работали правоохранители.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

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