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В Москве пьяный водитель въехал на территорию храма
Источник материала: ОНТ
В Малом Предтеченском переулке в Москве (Россия) на территорию церкви въехал пьяный водитель за рулем авто Opel. Об этом
По сведениям источника, мужчина изначально хотел попасть в храм пешком. Его не пустили в церковь из-за пьяного вида. Тогда он решил заехать на территорию церкви на автомобиле. Машина врезалась в ворота храма.
Нарушителя задерживали сотрудники Росгвардии,
О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работали правоохранители.
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Малом Предтеченском переулке в Москве (Россия) на территорию церкви въехал пьяный водитель за рулем авто Opel. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на...
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