Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro полностью рассекретили до анонса

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу новых топовых смартфонов — Mi 11 и Mi 11 Pro. Ранее известный инсайдер заявил , что показать девайсы компания может в конце декабря. А теперь в Сети появились подробные спецификации новинок с примерными ценами. Об этом сообщает Gizchina .





Оба смартфона получат экраны диагональю больше 6 дюймов с разрешением 1440p, AMOLED-матрицами и частотой обновления в 120 Гц. По заявлением самой Xiaomi, смартфоны оснастят топовым процессором компании Qualcomm — Snapdragon 888 (5-нм техпроцесс), не откажутся и от поддержки работы в 5G-сетях. Стартовые версии смартфонов якобы обзаведутся не менее 8/128 ГБ памяти (LPDDR5/UFS 3.1).

Обычный Mi 11 получит аккумулятор на 4780 мАч, в активе окажется 50-ваттная проводная и 30-ваттная беспроводные зарядки. Топовый Mi 11 Pro оснастят батареей на 4500 мАч, заявляется 120-ваттная проводная и 80-ваттная беспроводная зарядки. Основная камера Xiaomi Mi 11: 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В Mi 11 Pro ожидаются модули на 48 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 12 Мп.

Цены ожидаются в диапазоне от 611 до 687 для базовой модели и от 810 до 840 для версии Pro.

Но отметим: относится ко всей информации выше до официального анонса смартфонов стоит с настроенностью.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi: