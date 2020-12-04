ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro полностью рассекретили до анонса

04.12.2020 09:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу новых топовых смартфонов — Mi 11 и Mi 11 Pro. Ранее известный инсайдер заявил, что показать девайсы компания может в конце декабря. А теперь в Сети появились подробные спецификации новинок с примерными ценами. Об этом сообщает Gizchina.


Оба смартфона получат экраны диагональю больше 6 дюймов с разрешением 1440p, AMOLED-матрицами и частотой обновления в 120 Гц. По заявлением самой Xiaomi, смартфоны оснастят топовым процессором компании Qualcomm — Snapdragon 888 (5-нм техпроцесс), не откажутся и от поддержки работы в 5G-сетях. Стартовые версии смартфонов якобы обзаведутся не менее 8/128 ГБ памяти (LPDDR5/UFS 3.1).

Обычный Mi 11 получит аккумулятор на 4780 мАч, в активе окажется 50-ваттная проводная и 30-ваттная беспроводные зарядки. Топовый Mi 11 Pro оснастят батареей на 4500 мАч, заявляется 120-ваттная проводная и 80-ваттная беспроводная зарядки. Основная камера Xiaomi Mi 11: 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В Mi 11 Pro ожидаются модули на 48 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 12 Мп.

Цены ожидаются в диапазоне от 611 до 687 для базовой модели и от 810 до 840 для версии Pro.

Но отметим: относится ко всей информации выше до официального анонса смартфонов стоит с настроенностью.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устройства, по сведениям известного инсайдера, представят в конце этого месяца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден озвучил новую стратегию США по отношению к России, Китаю и Ирану
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика