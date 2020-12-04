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В Гомеле на «аварийном» Речицком проспекте ограничили скорость движения до 50 км/ч
Источник материала: Tut.by
Гомельская ГАИ решила «успокоить» трафик на аварийном Речицком проспекте и ввела ограничение скорости до 50км/ч,
Речицкий проспект является одним из самых аварийных в Гомеле, наезды на пешеходов здесь происходят регулярно.
Так, например, вечером 14 октября здесь
В октябре прошлого года знаки «50» появились на Советской. Там ограничение ввели после ДТП с двумя погибшими, которое
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Речицкий проспект является одним из самых аварийных в Гомеле, наезды на пешеходов здесь происходят регулярно.
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