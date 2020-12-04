В Гомеле на «аварийном» Речицком проспекте ограничили скорость движения до 50 км/ч

Источник материала: Tut.by

Гомельская ГАИ решила «успокоить» трафик на аварийном Речицком проспекте и ввела ограничение скорости до 50км/ч, сообщает «Флагшток».



Фото: «Флагшток»

Речицкий проспект является одним из самых аварийных в Гомеле, наезды на пешеходов здесь происходят регулярно.

Так, например, вечером 14 октября здесь попала под колеса мотоцикла Suzuki женщина. Утром 16 октября Mercedes-Benz Sprinter насмерть сбил на пешеходном переходе 61-летнего мужчину. 5 ноября BMW на этом же проспекте также на пешеходном переходе сбил девочку — она попала в реанимацию.

В октябре прошлого года знаки «50» появились на Советской. Там ограничение ввели после ДТП с двумя погибшими, которое произошло поздно вечером 12 октября.