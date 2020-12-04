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iPhone 12 Pro Max в «жире» официально будет стоить 5399 рублей
Источник материала: Onliner
Стали известны официальные цены на две модели из новой линейки iPhone: это смартфоны
Модель iPhone 12 mini (с OLED-экраном на 5,4 дюйма) в версии с 64 ГБ памяти оценена в 2699 рублей. Удвоенный объем хранилища приведет к ценнику в 2899 рублей, а смартфон с максимальными для iPhone 12 mini 256 ГБ памяти обойдется в 3299 рублей. Доступны все цвета: черный, белый, красный, синий и зеленый (салатовый).
Цены на флагман iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем начинаются с 4199 рублей. В отличие от младшей линейки, у Pro-моделей объем памяти стартует с 128 ГБ. Если этого мало, доступны варианты с 256 ГБ (4599 рублей) и 512 ГБ (5399 рублей). Представлены все четыре расцветки: серебристый, графитовый, золотой и «тихоокеанский синий».
6,1-дюймовый
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Стали известны официальные цены на две модели из новой линейки iPhone: это смартфоны iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Опубликовал их i-Store, официальный магазин техники Apple в...
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