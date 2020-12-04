iPhone 12 Pro Max в «жире» официально будет стоить 5399 рублей

Источник материала: Onliner

Стали известны официальные цены на две модели из новой линейки iPhone: это смартфоны iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max . Опубликовал их i-Store, официальный магазин техники Apple в Беларуси. Аппараты появятся в продаже 11 декабря.

Модель iPhone 12 mini (с OLED-экраном на 5,4 дюйма) в версии с 64 ГБ памяти оценена в 2699 рублей. Удвоенный объем хранилища приведет к ценнику в 2899 рублей, а смартфон с максимальными для iPhone 12 mini 256 ГБ памяти обойдется в 3299 рублей. Доступны все цвета: черный, белый, красный, синий и зеленый (салатовый).

Цены на флагман iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем начинаются с 4199 рублей. В отличие от младшей линейки, у Pro-моделей объем памяти стартует с 128 ГБ. Если этого мало, доступны варианты с 256 ГБ (4599 рублей) и 512 ГБ (5399 рублей). Представлены все четыре расцветки: серебристый, графитовый, золотой и «тихоокеанский синий».

6,1-дюймовый iPhone 12 стоит 3099 рублей за 64 ГБ, 3299 рублей за 128 ГБ и 3699 рублей за 256 ГБ. Модель iPhone 12 Pro , тоже с 6,1-дюймовым дисплеем, оценена в 3899 рублей за версию на 128 ГБ. Смартфон с 256 ГБ памяти обойдется в 4299 рублей, а вариант на 512 ГБ — в 5099 рублей.