Белорусский фонд спортивной солидарности профинансировал подготовку легкоатлеток к Олимпийским играм

Источник материала: Салiдарнасць

Власти лишили спортсменок финансирования после того, как они подписали письмо против насилия и за проведение новых выборов.





Ольга Мазуренок и Дарья Борисевич вылетели на учебно-тренировочный сбор. Легкоатлеток профинансировал Белорусский фонд спортивной солидарности. Сбор проходит в Турции с 3-го по 25-е декабря, сообщает фонд. ⠀

Напомним, что на днях двукратная чемпионка Европы в марафонском беге Ольга Мазуренок рассказала о том, что не отправится на запланированный сбор с командой:

— После того, как я подписала письмо, на мою подготовку не выделено ни одного рубля! Ноль, понимаете?! Нас всех аттестовали в закрытом режиме, то есть без нашего участия. В январе национальная команда выезжает на сбор в Турцию.

Мою фамилию из списка участников сбора вычеркнул лично министр спорта Ковальчук. Говорят, он обиделся на то, что в одном из интервью я назвала его некомпетентным.

Знаю, что главный тренер Юрий Моисевич хлопотал за меня, но ничего не добился. Мне сказали, что я должна пойти к нему на прием и как-то загладить ситуацию.

Я могу пойти, но что я ему скажу? Он лишил меня президентской стипендии, которую я заработала каторжным трудом и высокими результатами.

Кроме победы на ЧЕ-2018, я финишировала пятой на Олимпийских играх и в тяжелейшем марафоне на прошлогоднем ЧМ в Дохе.