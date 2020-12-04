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С 1 января работникам «Гомельмаша» запретят бастовать и критиковать завод

04.12.2020 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство Гомсельмаша озаботилось этикой и поведением работников. Итогом стал приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ОАО «Гомельмаш», холдинга «Гомсельмаш», пишет «Флагшток».

С 1 января работникам «Гомельмаша» запретят бастовать и критиковать завод
На основании приказа сотрудникам предприятия предложили заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в контракты.

Подписавшие допсоглашение обязуются:

Cоблюдать Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников предприятия;

Не использовать атрибуты и элементы корпоративной символики, а также наименование организаций, входящих в состав холдинга, при проведении мероприятий, участие в которых не согласовано с руководством и может негативно повлиять на деловую репутацию и имидж трудового коллектива предприятия;

Не допускать действий или высказываний, порочащих деловую репутацию предприятия или его работников, а также оскорбляющих представителей органов государственной власти, должностных лиц и отдельных граждан;

Не принимать участие в незаконных забастовках (объявленных без учета сроков процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом, либо создающих угрозу национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, правам и свободам других лиц) и не принуждать к участию в забастовке, а также не создавать препятствия исполнению своих трудовых обязанностей работникам, не участвующим в забастовке;

Не вести в рабочее время и на рабочем месте без согласования с руководством политическую агитацию посредством распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, высказываний и призывов в соцсетях и других интернет-ресурсах.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года. Сторону нанимателя, как следует из представленного в редакцию «Флагштока» документа, представляет замдиректора по идеологии предприятия Александр Конопацкий.



Напомним, что в августе 2020 года работниками «Гомсельмаша» неоднократно предпринимались попытки присоединиться к общенациональной забастовке. Начальство, препятствуя намерениям работников, закрывало рабочих в цехах. После этого работники, объявившие забастовку были уволены.

Один из уволенных работников, электромонтер Артем Савицкий был восстановлен на прежней работе после того, как обжаловал решение администрации завода в суде.
 
 
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Руководство Гомсельмаша озаботилось этикой и поведением работников. Итогом стал приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики и...
 
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