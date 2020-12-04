Обвиняемым по «Мощаницкому делу» огласили приговор

Судья Могилевского областного суда Сергей Королев приговорил Павла Павлюченко к 25 годам лишения свободы, Соловьева Геннадия — к 25 годам лишения свободы, Сергея Юшкевича — к пожизненному заключению, Николая Ракутина — к пожизненному заключению.





Убийство семьи из шести человек произошло в ночь на 1 июня 2005 г. в деревне Большая Мощаница Белыничского района. Были убиты четверо взрослых и двое детей — 6-летняя девочка и 7-летний мальчик. Это самое массовое убийство в современной Беларуси. На следующий день были задержаны пять местных жителей — Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин, Геннадий Соловьев, Александр Клепча. Младшему было 18 лет, старшему — 24 года.





2 ноября 2007 года судебная коллегия Могилевского областного суда всем пятерым парням в связи с недоказанностью вины вынесла оправдательный приговор. Один из подсудимых — Александр Клепча — был освобожден из под стражи в зале суда. Остальные четверо были наказаны сроками заключения от 4 до 10 лет 2 месяцев за другие преступления: кражи, сексуальныя отношения с несовершеннолетними, попытку изнасилования, хулиганство.





Обвиняемые снова были задержаны в конце октября 2018 года. Основанием послужили новые данные, полученные с помощью ольфакторной экспертизы.





Сейчас в числе обвиняемых в Могилевском областном суде Александра Клепчи не было, он проходил по делу свидетелем.





Обвиняемые утверждают, что они не совершали данного преступления и собираются обжаловать приговор Могилевского областного суда в суде вышестоящей инстанции.