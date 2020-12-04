ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обвиняемым по «Мощаницкому делу» огласили приговор

04.12.2020 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Могилевский областной суд 3 декабря огласил приговор в отношении обвиняемых по «Мощаницкому делу». Ранее все они были оправданы.

Обвиняемым по «Мощаницкому делу» огласили приговор
Фото: Алесь Соболевский
Судья Могилевского областного суда Сергей Королев приговорил Павла Павлюченко к 25 годам лишения свободы, Соловьева Геннадия — к 25 годам лишения свободы, Сергея Юшкевича — к пожизненному заключению, Николая Ракутина — к пожизненному заключению.

Убийство семьи из шести человек произошло в ночь на 1 июня 2005 г. в деревне Большая Мощаница Белыничского района. Были убиты четверо взрослых и двое детей — 6-летняя девочка и 7-летний мальчик. Это самое массовое убийство в современной Беларуси. На следующий день были задержаны пять местных жителей — Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин, Геннадий Соловьев, Александр Клепча. Младшему было 18 лет, старшему — 24 года.

2 ноября 2007 года судебная коллегия Могилевского областного суда всем пятерым парням в связи с недоказанностью вины вынесла оправдательный приговор. Один из подсудимых — Александр Клепча — был освобожден из под стражи в зале суда. Остальные четверо были наказаны сроками заключения от 4 до 10 лет 2 месяцев за другие преступления: кражи, сексуальныя отношения с несовершеннолетними, попытку изнасилования, хулиганство.

Обвиняемые снова были задержаны в конце октября 2018 года. Основанием послужили новые данные, полученные с помощью ольфакторной экспертизы.

Сейчас в числе обвиняемых в Могилевском областном суде Александра Клепчи не было, он проходил по делу свидетелем.

Обвиняемые утверждают, что они не совершали данного преступления и собираются обжаловать приговор Могилевского областного суда в суде вышестоящей инстанции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевский областной суд 3 декабря огласил приговор в отношении обвиняемых по «Мощаницкому делу». Ранее все они были оправданы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропавший в Орше мужчина найден погибшим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика