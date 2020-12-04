«Мы видим активизацию репрессий». Епископ Юрий Кособуцкий прокомментировал аресты священнослужителей

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Юрий Кособуцкий напомнил, что это уже не первый такой случай: 30 ноября тоже 10 суток получил греко-католический священник Виталий Быстров.





— Мы открыто выступаем против каждого греха, против беззакония и насилия, против вранья и фальши, против репрессий, против давления и запугивания, против унижения человеческого достоинства, так как каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Мы особым образом молимся о спокойствии, согласии, солидарности и единстве белорусского народа. Однако все это кто-то считает проявлением экстремизма, разжиганием вражды и т.д. — написал Юрий Кособуцкий





Он призвал молиться за страну, за народ, за арестованных по политическим мотивам, за тех кого увольняют с работы за их взгляды, кого запугивают и шантажируют, за всех, кому сегодня нужна поддержка.





Ксендз из горпоселка Россоны Вячеслав Барок накануне получил 10 суток ареста — за пропаганду нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП). Таковой суд посчитал плакат Владимира Цеслера, который Барок разместил у себя в соцсетях.



