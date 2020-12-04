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Письмо в поддержку власти: продолжают поступать опровержения
Источник материала: Партизан
Инициатива чиновников по поддержке власти спортсменами продолжает обрастать скандалами.
Футболисты Евгений Елезаренко, Илья Удодов и Максим Ходенков опровергли информацию о том, что подписывали провластное письмо.
Тренер Наталья Парамонова рассказала о том, что не подписывала провластное письмо спортсменов.
Борец Александр Куришта заявил, что не подписывал провластное письмо спортивной общественности.
Гандболист Александр Каршакевич – пока не подписал, но в списках на сайте значится с рядом других представителей СКА.
Футболист Павел Евсеенко – не подписывал письмо. По его просьбе убрали данные с сайта провластного письма.
Баскетболистка Юлия Василевич заявила, что подписала провластное письмо, а затем передумала и попросила убрать ее данные с сайта. Но получила отказ.
Представитель шахмат Владислав Каташук – заявил, что не подписывал письмо, но значится на сайте провластного письма.
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Инициатива чиновников по поддержке власти спортсменами продолжает обрастать скандалами.
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