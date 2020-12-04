ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гайдукевич хочет запретить заниматься политикой тем, кто финансируется извне

04.12.2020 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ предложил «закрыть возможность заниматься политикой и участвовать в политических процессах тем, кто финансируется извне».





«Это общемировая практика. Финансируешься извне — кто платит, тот заказывает музыку», — сказал он.

По его словам, если какой-либо политик финансируется из-за рубежа, то он никогда не будет отстаивать интересы своей страны.

Напомним, что Александр Лукашенко удерживает власть в значительной степени благодаря российским кредитам и иным финансовым вливаниям. Намерен ли Гайдукевич запретить Лукашенко заниматься политикой? 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ предложил «закрыть возможность...
 
Новости дня
Новости разные
 
Добровольский: «Только два сценария устойчивы и могут иметь стабильные последствия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика