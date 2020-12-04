|
Гайдукевич хочет запретить заниматься политикой тем, кто финансируется извне
Источник материала: Партизан
Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире телеканала
«Это общемировая практика. Финансируешься извне — кто платит, тот заказывает музыку», — сказал он.
По его словам, если какой-либо политик финансируется из-за рубежа, то он никогда не будет отстаивать интересы своей страны.
Напомним, что Александр Лукашенко удерживает власть в значительной степени благодаря российским кредитам и иным финансовым вливаниям. Намерен ли Гайдукевич запретить Лукашенко заниматься политикой?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ предложил «закрыть возможность...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)