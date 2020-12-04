Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, где именно на Марсе возможна жизнь 4.12.2020, 9:56

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Специалисты использовали «парадокс молодого Солнца».

Ученые из Ратгерского университета, Дармутского колледжа и Университета штата Луизиана (США) заявили о том, что если жизнь и могла существовать в прошлом Марса, то она находилась глубоко под поверхностью планеты. Таким образом, по их мнению, можно решить «парадокс слабого молодого Солнца», сообщает Naked science .

Споры о том, существовала ли жизнь на Марсе и где она могла базироваться продолжаются с XVII века, когда астрономы обнаружили полярные шапки на Красной планете и выяснили, что там присутствует вода в виде льда. Позже были найдены и доказательства наличия жидкой воды на Марсе, в далеком прошлом, от 4,1 до 3,7 миллиарда лет назад.

Но вопрос были ли Марс в то время влажной и теплой планетой или же холодной и засушливой, все еще стоит. Ведь тогда Солнце излучало на 30% меньше тепла. А Красная планета находится дальше от звезды, чем Земля, а значит, ей доставалось и меньше солнечной энергии. Даже если атмосфера Марса была насыщена парниковыми газами, долгое время удерживать тепло планете было непросто.

Но в новом исследовании ученые предположили, что парадокс слабого молодого Солнца можно «примирить» с тем, что вода была в жидком состоянии, если планета в прошлом обладала геотермальным теплом, то есть, оно исходило из ее недр. Точно так же, как сегодня на Земле поддерживается тепло, образующее подледные озера Антарктиды или Гренландии.

Ученые считают, что четыре миллиарда лет назад вода в жидком состоянии могла поддерживаться на большой глубине, до нескольких километров. Ведь планета, как известно, довольно быстро потеряла магнитное поле и почти всю свою атмосферу. Поэтому, если жизнь когда-нибудь и зародилась на Марсе, то она должна была следовать за водой — вниз, в глубину его недр, где ее поддерживало геотермальное тепло. В таких условиях, возможно, она могла существовать довольно долго.

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