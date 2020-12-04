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Франкфурт-на-Одере — Витебску: Мы восторгаемся вашим мужеством

04.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Франкфурт-на-Одере — Витебску: Мы восторгаемся вашим мужеством

  • 4.12.2020, 9:45
  • 1,061
Франкфурт-на-Одере — Витебску: Мы восторгаемся вашим мужеством

Немецкий город-побратим направил открытое письмо участникам протестов.

В открытом письме Франкфурт-на-Одере высказывает свою солидарность с народом Беларуси, который мирно выступил против фальсификации результатов президентских выборов в августе и за восстановление демократии, в особенности — жителям города-побратима Витебска, сообщают «Народные новости Витебска».


«Мы восторгаемся Вашим мужеством и одержимостью. Одновременно мы очень обеспокоены, что ситуация в Вашем городе и Вашей стране может подвергнуться

эскалации. Потому что мы видим, что милиция и военные применяют оружие против мирных демонстрантов», — говорится в этом письме.

Также, в документе говорится, что месяц назад в городском музее Франкфурта-на-Одере открылась фотовыставка, экспозиция которой на 29 больших стендах тысячами фотографий представляет партнерство двух городов: снимки показывают, как много людей наших городов — молодежи, пенсионеров, спортсменов, музыкантов, танцоров, художников за это время лично познакомились и поддерживают отношения друг с другом по сегодняшний день. На двух стендах представлены снимки, сделанные в Витебске в октябре. Мы видим тысячи людей различного возраста, которые мирно протестуют против фальсификации результатов президентских выборов в августе и за восстановление демократии.

«Мы хотели бы, чтобы Вы знали, что в нашем городе есть много людей, которые очень внимательно следят за развитием событий в вашем городе и вашей стране и именно сейчас хотят оставаться в контакте. Вы можете и в дальнейшем также на нас рассчитывать.

Мы очень надеемся, что вам удастся мирными действиями найти свой собственный путь и обустроить свою страну», — такие слова завершают открытое письмо.


Это обращение подписано обер-бургомистром Рене Вильке, председателем городского собрания депутатов Вольфгангом Нойманном, председателем рабочей группы «Витебск» Клаусом Бальдауфом и руководителем отдела культуры, образования, спорта и гражданского участия в Европе Миленой Маннс.

Документ на немецком языке 2 декабря опубликован на сайте городской администрации Франкфурт-на-Одере. 3 декабря это письмо по электронной почте отправили в горисполком Витебска.

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Теги: Витебск
 
 
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Немецкий город-побратим направил открытое письмо участникам протестов.
 
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