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Байден озвучил новую стратегию США по отношению к России, Китаю и Ирану

04.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден озвучил новую стратегию США по отношению к России, Китаю и Ирану

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  • 4.12.2020, 9:39
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Байден озвучил новую стратегию США по отношению к России, Китаю и Ирану
Джо Байден

США будут действовать совместно с большой группой стран.

Избранный президент США Джозеф Байден в интервью CNN заявил о намерениях придерживаться многостороннего подхода в политике в отношении России, Ирана и Китая.

По словам Байдена, США в процессе переговоров по иранской ядерной программе необходимо работать над восстановлением тесных связей со странами Европы и Тихоокеанского региона. Он отметил, что отчасти это обусловлено необходимостью получить возможность развернуть Европу в сторону Вашингтона.

Лидер демократов подверг критике подход администрации Дональда Трампа к Ирану и отметил, что США не могут позволить, чтобы Тегеран получил в распоряжение ядерное оружие. «Они [иранцы] приближаются к возможности иметь достаточно материала для ядерного оружия. И есть проблемы с ракетами», — добавил он.

«Все это, я думаю, будут очень трудно. Но знаю одно: мы не можем сделать это в одиночку. И именно поэтому должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими», — заключил Байден.

В преддверии президентских выборов, которые прошли в США 3 ноября, Байден заявлял, что основную угрозу для США в международных делах представляет Россия. «Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов — это Россия», — сказал он.

В то же время крупнейшим конкурентом Вашингтона Байден назвал Китай. По его словам, от того, какого подхода будут придерживаться США, зависит, останутся ли две страны и дальше конкурентами или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.

Демократ также подчеркивал, что не менее опасны для США и действия Трампа, поскольку тот «приветствует каждого диктатора» и «тычет пальцами в глаза» союзникам Вашингтона. В качестве примера он привел ситуацию в КНДР, где стало «больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше», и в Иране, который «приблизился к созданию ядерного оружия».

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