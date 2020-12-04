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Глава МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности, он не президент Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Глава МИД Канады: Лукашенко не хватает легитимности, он не президент Беларуси
Канада будет поддерживать народ Беларуси.
Александра Лукашенко нельзя считать «президентом Беларуси», поскольку ему не хватает для этого легитимности.
Об этом во время 27-го министерского совета ОБСЕ заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает
«Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала сущностного диалога между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращению насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного», — сказал он.
Шампань отметил, что «Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем. Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия».
Выступая на совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных.
После массовых фальсификаций на выборах президента Беларусь 9 августа по всей стране начались протесты и забастовки.
Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
В ходе жесткого разгона антиправительственных митингов погибли по меньшей мере четверо протестующих. Силовики применяли против участников протестов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, их жестоко били.
Большинство стран не признали Лукашенко переизбранным президентом Беларуси.
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Канада будет поддерживать народ Беларуси.
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